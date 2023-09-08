Маск утверждает, что не срывал украинскую атаку на российский флот в Крыму

By Euronews

Бизнесмен отрицает факт отключения Starlink в момент атаки украинских беспилотников на российский флот в Севастополе. По его словам, система не была активирована в этом регионе.

Илон Маск отрицает отключение системы Starlink во время атаки украинских дронов в районе аннексированного Крыма.

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По словам бизнесмена, сервис изначально не был активирован в этом регионе.

При этом он отметил, что действительно отклонил запрос украинских военных на активацию Starlink "на всем пути следования до Севастополя".

В противном случае, как утверждает Маск, "SpaceX стала бы соучастником крупного военного акта и эскалации конфликта".

Ранее СМИ распространили выдержки из новой книги об Илоне Маске авторства Уолтера Айзексона, которая выйдет 12 сентября.

Согласно им, в 2022 году Маск отключил систему Starlink в районе аннексированного Крыма в тот самый момент, когда беспилотники украинских ВМС совершали налет на российский военный флот в Севастополе.

В результате беспилотники отклонились от курса и были выброшены на берег, не нанеся ни одного удара.

Согласно приведенному отрывку из книги, Маск пытался избежать этого "мини-Перл-Харбора", поскольку опасался возможного ядерного удара со стороны России.

На возможное участие Маска в срыве атаки ВСУ гневно отреагировал Киев в лице советника главы Офиса Президента Украины Михаила Подоляка. В частности, он отметил, что сорвав атаку ВСУ, Маск "позволил этому флоту бить "Колибрами" по украинским городам", что привело к жертвам среди мирного населения. По его словам, "такова цена коктейля из невежества и большого эго".