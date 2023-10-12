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Выжить, зарывшись в землю: как Омри избежал расправы ХАМАС на фестивале Supernova

Омри Лендлер на связи с Анелиз Боржес
Омри Лендлер на связи с Анелиз Боржес Авторское право Euronews
By Anelise Borges
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Одному из посетителей фестиваля Supernova при нападении ХАМАС удалось выжить, зарывшись в землю. Он рассказал о произошедшем

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Фестиваль электронной музыки Supernova стал одной из мишеней крупнейшего за всю историю нападения боевиков ХАМАС на Израиль.

Веселый и беззаботный праздник жизни, превратился в кошмар. Люди, которые оказались там в тот день, до сих пор не могут прийти в себя.

"Около 6 утра мы услышали ракеты над нашими головами, мы были очень напуганы, мы не знали, что происходит, но знали, что находимся довольно близко от сектора Газа, - рассказывает один из посетителей фестиваля Омри Лендлер. - Мы слышали, как их перехватил "Железный купол". Потом выключили музыку и приказали всем покинуть фестиваль".

После безуспешных попыток уехать на машине Омри решил зарыться в землю.

"Я увидел одно место и подумал, что оно подходит для того, чтобы спрятаться, и начал рыть яму, - вспоминает он. - Я старался выкопать яму как можно глубже. Я услышал крики на арабском языке, а минут через 10 после этого - шорох листьев, ломающихся под чьими-то ботинками. И движение руки, отодвигающей ветки рядом со мной. Я был уверен, что мне вот-вот выстрелят в голову. Я закрыл глаза и поблагодарил свою семью за удивительную жизнь, которую я прожил".

А когда Омри выбрался из своего укрытия, то увидел ужасную картину: "Это был полный хаос. Повсюду лежали тела, тела с пулями, тела с торчащими ножами, обгоревшие тела, машины с пулевыми отверстиями".

Анелиз Боржес, Euronews: "За этим последовала жесткая реакция Израиля: ваша страна бомбила сектор Газа, клянясь отомстить. Чувствуете ли вы сострадание и беспокоитесь ли вообще о мирных жителях сектора Газа? Кадры Газы, лежащей в руинах - какие чувства они вызывают у вас?"

Омри Лендлер, выживший при нападении ХАМАС на Израиль:

"Я сочувствую каждому мирному жителю, попавшему в эту ситуацию с обеих сторон, но я думаю, важно понимать, что это они перешли в наступление. Они принимают решения, они контролируют Газу, это правительство Газы, они там руководят. И если они решили по своей инициативе проникнуть на землю Израиля и убить ни в чем не повинных мирных жителей, им следует ожидать очень, очень тяжелого и жестокого возмездия, и по моему мнению, кровь их граждан на их руках".

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