Женщина с "революционной" бионической рукой рассказала, как изменилась ее жизнь

Бионическая рука работает уже несколько лет, снижая уровень болевых ощущений. Первый человек, получивший такой протез, рассказывает, как изменилась его жизнь

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Женщина, потерявшая руку в результате несчастного случая на ферме, рассказала о том, как принципиально новый бионический протез изменил ее жизнь.

Технология позволяет соединить бионическую руку со скелетом пользователя, а также подключить ее к нервной системе с помощью электродов, которые вживляются в нервы и мышцы.

После несчастного случая, произошедшего с ней более 20 лет назад, Карин страдала от сильных фантомных болей в конечностях - когда ампутированный человек ощущает боль или дискомфорт в конечности, которой больше нет.

"Мне казалось, что моя рука постоянно находится в мясорубке, что создавало высокий уровень стресса, мне приходилось принимать большие дозы различных болеутоляющих средств", - говорит она.

Многие люди с трудом адаптируются к обычным протезам, поскольку c механическим креплением и надежным управлением конечностями возникают проблемы при протезировании.

Так было и с Карин, которая долгие годы считала обычные протезы неудобными и ненадежными.

Однако все изменилось, когда она стала первым человеком с ампутированой локтевой кости, получившим "бионическую руку" нового типа - установленную с помощью "комплексного хирургического и инженерного подхода", по словам профессора Макса Ортиса Каталана, руководителя исследований в области нейропротезирования в Институте бионики в Австралии и основателя Центра бионики и исследования боли (CBPR) в Швеции, возглавлявшего исследования.

"Для меня это исследование значит очень много, поскольку оно позволило мне жить лучше, - сказала Карин, добавив, что теперь она лучше контролирует свой протез. - Но прежде всего, у меня уменьшилась боль. Сегодня мне требуется гораздо меньше лекарств".

Слияние человека и машины

Такая трансформация жизни Карин произошла благодаря уникальной технологии, которая позволяет соединить скелет пользователя с бионической рукой с помощью остеоинтеграции - когда имплантат принимается костью как ее часть, а не как некий инородный предмет.

Имплантат служит постоянным креплением для протеза, который затем легко устанавливается и снимается.

Группа инженеров и хирургов под руководством Каталана разработала интерфейс, который также обеспечивает электрическую связь с нервной системой пользователя с помощью электродов, вживленных в определенные нервы и мышцы.

"Карин стала первым человеком с ампутированной локтевой костью, получившим эту новую концепцию высокоинтегрированной бионической руки, которая может использоваться независимо и надежно в повседневной жизни, - пояснил Каталан. - Тот факт, что она смогла комфортно и эффективно использовать свой протез в повседневной жизни в течение многих лет, является многообещающим свидетельством потенциальных возможностей этой новой технологии по изменению жизни людей, столкнувшихся с потерей конечности".

Профессор добавил, что "интегрированный хирургический и инженерный подход" также помог снизить уровень боли Карин, поскольку теперь она использует для управления протезом те же нейронные ресурсы, что и при использовании своей биологической руки.

"Биологическая интеграция титановых имплантатов в костную ткань открывает возможности для дальнейшего совершенствования ухода, - пояснил профессор Рикард Бронемарк, научный сотрудник Массачусетского технологического института, доцент Гетеборгского университета и генеральный директор компании Integrum, руководившей операцией и занимавшейся вопросами остеоинтеграции протезов конечностей с момента их первого применения у человека. - Сочетая остеоинтеграцию с реконструктивной хирургией, имплантированными электродами и искусственным интеллектом, мы можем восстановить функции человека беспрецедентным образом. Уровень ампутации ниже локтя сопряжен с особыми трудностями, и достигнутая степень функциональности является важной вехой в области современных реконструкций конечностей в целом".

Сама бионическая рука разработана итальянской робототехнической компанией Prensilia и получила название Mia Hand. Она оснащена уникальными двигательными и сенсорными компонентами, позволяющими пользователю выполнять около 80% повседневных действий.

"Принятие протеза имеет решающее значение для его успешного использования, - говорит профессор Франческо Клементе, управляющий директор компании Prensilia. - Помимо технических характеристик, Prensilia пыталась разработать руку, которую можно было бы полностью адаптировать с эстетической точки зрения. Mia Hand была рождена для того, чтобы ее показывали, а не прятали. Мы хотели, чтобы пользователи гордились тем, что у них есть, а не стыдились того, что они потеряли".

*Полное имя Карин не разглашается по соображениям конфиденциальности.