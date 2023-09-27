Дроны и роботы: как война в Украине стимулирует развитие технологий

Вторжение России в Украину привело к активизации технологического сектора по всей Европе. Многочисленные стартапы разрабатывают военные беспилотники и роботов.

Война в Украине изменила жизнь миллионов украинцев и россиян, вызвала крупнейший в Европе кризис беженцев со времен Второй мировой войны, подтолкнула Финляндию и Швецию к вступлению в НАТО, привела к резкому росту счетов за электроэнергию и продукты питания — перечислять можно бесконечно.

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И всё же боевые действия в Украине дали толчок инновациям в оборонной промышленности, и западные страны стали тратить миллиарды на вооружение.

Новые изменения затронули и небо: беспилотные летательные аппараты стали ключевым инструментом как московской, так и киевской кампаний.

По прогнозам Fortune Business Insights, мировой рынок военных беспилотников вырастет с 13,3 млрд евро в 2023 году до 33,4 млрд евро к 2030 году.

Как сообщило информагентство AP, по мере развития контрнаступления Киев сам хочет потратить около 1 млрд евро на улучшение боевого потенциала беспилотников.

"Мы разрабатываем действительно маневренную, новую технологию", — сказал главный операционный директор компании Marduk Technologies Рауно Лембер в ходе дискуссии с экспертами оборонного сектора Эстонии.

Его компания, которую называют "истребителем плохих дронов", разработала Marduk Shark — мобильную систему, способную обнаруживать, отслеживать и уничтожать дроны на расстоянии до 5 км.

Система Marduk Shark Tanel Meos/Tanel Meos

Когда в 2016 году эстонский стартап Marduk, названный в честь вавилонского бога, охотившегося на драконов, начал разрабатывать электрооптические устройства, способные обнаруживать не работающие на радиосигналах дроны "все смеялись, потому что такой технологии еще не существовало", рассказывает Лембер.

Но современные беспилотники уже способны не передавать радиосигналы и действовать автономно, что сделало технологию Marduk полезной на поле боя.

В интервью Euronews Next эстонский предприниматель рассказал, что системы Marduk были развернуты в Украине, хотя и не сообщил точных деталей.

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил AP, что Киев намерен создать современную "армию беспилотников", ценность которой станет очевидна уже к концу этого года.

Несмотря на достигнутые успехи, Лембер отмечает, что до сих пор остаются вопросы относительно использования таких технологий на поле боя: "В мире сейчас нет действительно хорошего решения для беспилотников. Когда компании говорят, что у них есть полное 100%-ное решение по противодействию им, они лгут".

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"Компании могут обнаруживать беспилотники за километры, но проблема в том, что они не знают, как их эффективно сбивать, — сказал он в интервью Euronews Next, отметив, что стоимость противорадиолокационной ракеты по сравнению с самим беспилотником очень велика. — С нашей стороны главная проблема заключается в необходимости бороться с теми угрозами, которые мы увидели".

Другой новой технологией являются беспилотные наземные транспортные средства, они же роботы.

Компания Milrem Robotics с 2013 года разработала 15 роботизированных систем, которые развернуты в 16 странах мира, в том числе в Украине и в ряде стран НАТО.

Его быстрый и малошумный TheMIS UGV представляет собой дистанционно управляемый робот, который может быть оснащен оружием или использоваться для обезвреживания бомб и сбора разведданных.

ТHeMIS UGV Tanel Meos/Tanel Meos

"То, что мы увидели в Украине, подтверждает наши цели. Наша робототехника используется для того, чтобы вывести людей из-под удара", — сказал директор по CD&E компании Milrem Robotics Стен Аллик на экспертном совещании, проходившем на верфи в Копли (Таллинн).

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"Машины, которым требуется лишь немного топлива и некоторое техническое обслуживание, безусловно, рассматриваются как вариант повышения устойчивости [военной кампании]", — отметил он. Украине было продано 14 машин TheMIS.

"Есть сегменты, где роботы уже сегодня лучше человека", — добавил предприниматель.

Пока техника Milrem работает в полуавтономном режиме, помогая, а не заменяя фронтовые войска. "Технология еще не достигла того уровня, когда можно заменить фронт беспилотной техникой. Мысль есть, просто нет технологий, которые бы ее поддерживали".

Тем не менее, темпы технологических изменений остаются очень быстрыми.

"Любая система противодействия беспилотным летательным аппаратам, созданная до 2019 года, — это уже дедушка, — сказал член Европейской сети инвесторов в оборонную промышленность Джеймс Акуна, выступая на дискуссии. — Рынок противодействия БПЛА, безусловно, будет развиваться, и Украина — лидер в этой области".

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По словам Аллика, такая оперативность обусловлена тем, что российские силы способны разрабатывать меры противодействия новым технологиям Киева в течение нескольких недель.

Группа экспертов в области обороны утверждает, что вторжение России в Украину еще больше подтолкнуло творческие личности к работе в оборонной промышленности.

Особенно это касается Эстонии, которая находится на границе с Россией.

До войны "на оборонную промышленность смотрели как на не очень важную. Но теперь все понимают, что речь идет о нашей свободе и существовании, — говорит Арно Вайк, генеральный директор компании Threod Systems, эстонского разработчика и производителя беспилотных летательных аппаратов. — Молодые люди гораздо охотнее занимаются не только инновациями, но и обычной оборонной работой".

Дрон Threod Tanel Meos/Tanel Meos

Возможно, одним из самых значительных последствий стало то, как изменилось отношение военных и правительств к технологиям, считает группа экспертов.

В 2021 году НАТО запустила Акселератор оборонных инноваций для Северной Атлантики (DIANA), направленный на продвижение инновационных технологий.

В течение последних 10 лет военные заказчики были "очень сложными", говорит Вайк, "особенно если их страна находилась в состоянии мира".

"Но сейчас это не так. Все военные во всем мире гораздо более открыты для разговора. Они более точно знают, что им нужно".