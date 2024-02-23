Одессу и Днепр атаковали российские дроны

By Euronews

Российские беспилотники атаковали Одессу и Днепр, имеются погибшие и раненые. Верховная Рада Украины приняла президентский закон о демобилизации срочников

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По меньшей мере 3 человека погибли в Одессе на юге Украины в результате атаки российского беспилотника, вызвавшего пожар в торговом районе. В своём Telegram-канале губернатор региона Олег Кипер сообщил, что украинские силы ПВО уничтожили 9 из 10 беспилотников, запущенных ночью против этого портового города.

Украинские военные источники сообщили, что Россия за ночь запустила 31 беспилотник против Украины, при этом средства ПВО уничтожили 23 из них.

Среди дронов, которые не удалось перехватить, были и те, которые нанесли удар по городу Днепру, ранив 8 человек. По данным местных властей, БПЛА врезались в девятиэтажный дом, разрушив несколько квартир. Поисковые работы продолжаются.

В четверг в Киеве президент Украины на встрече с иностранными представителями и международными организациями подчеркнул, что необходимо приложить все возможные усилия, чтобы остановить войну к концу 2024 года. Реализация "Формулы мира" Владимир Зеленского призвана решить важную гуманитарную задачу: вернуть домой украинских детей и взрослых, находящихся в плену или заключенных в России.

В пятницу Верховная Рада Украины приняла президентский закон об увольнении в запас срочников после завершения срока службы во время военного положения.

По данным Украинской гуманитарной платформы НПО (независимый координационный орган 78 украинских и международных НПО, оказывающих гуманитарную помощь в Украине), с начала войны погибло более 10 500 мирных украинцев (в том числе 587 детей) и около 20 000 получили ранения. По словам сотрудников НПО, постоянные обстрелы оставляют "поколение травмированным, перемещенным и опасающимся за свою жизнь".