Россия вновь обстреляла Одессу и Херсон, Украина атаковала Курск

By Euronews

Россия в ночь на понедельник вновь атаковала Одесскую область, применив 19 беспилотников и 14 ракет, написал губернатор. Большинство из них были сбиты средствами ПВО. Российский Курск второй день подряд подвергся атаке украинских дронов, пострадало административное здание.

Россия в ночь на понедельник вновь атаковала Одесскую область, применив 19 беспилотников и 14 ракет, написал губернатор Олег Кипер в Telegram. Сообщается о ранении одного человека ударной волной и повреждении портовой инфраструктуры. Пострадавший был доставлен в больницу.

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По данным украинской армии, Россия использовала 19 беспилотников иранского производства Shahed, две сверхзвуковые ракеты Onyx и 12 ракет Kalibr. Все беспилотники и 11 ракет "Калибр" были сбиты средствами ПВО. Одессе нанесён "значительный" ущерб, в здании гостиницы возник пожар, который удалось быстро потушить. Снаряды "Оникс" уничтожили зернохранилища, не вызвав жертв. В пригороде Одессы падающими обломками были повреждены склады и предприятия.

В воскресенье врезультате российских авиаударов по Херсону погибли два человека и восемь получили ранения.Как пояснил губернатор Александр Прокудин, российские войска нанесли удар по городу Берислав, разрушив частные дома. Здесь погибла женщина, три человека, в том числе сотрудник милиции, получили ранения. В результате другого авиаудара по поселку Львово погиб 67-летний мужчина. В самом Херсоне, по словам губернатора, в результате повторных российских бомбардировок в воскресенье были ранены пять человек.

Между тем российский Курск второй день подряд подвергся атаке украинских беспилотников. Снова повреждено административное здание и частные дома, пострадавших нет, написал в Telegram губернатор Роман Старовойт. Дрон был сбит системой ПВО. Накануне мэр Курска был вынужден отменить праздничный фейерверк после того, как украинский беспилотник попал в административное здание, повредив крышу. По неподтвержденным данным, это были офисы курского отделения Федеральной службы безопасности.

Правительство Украины намерено потратить более 1 млрд долл на создание передовой армии беспилотников. Как уточнил министр цифровых преобразований Михаил Фёдоров, значение дронов для военных действий станет очевидным уже к концу этого года. В этом году в стране уже подготовлено более 10 000 новых пилотов беспилотников. "Скоро начнется новый этап войны", - пообещал Федоров.