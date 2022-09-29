"Энергетическая трезвость": политики подают пример гражданам

Установить термостат на 19°C – готовясь к сложному отопительному сезону, Франция, Германия, Швейцария и другие европейские страны ввели температурный предел для государственных учреждений. Члены французского правительства включились в кампанию по популяризации энергосбережения. "Вы больше не увидите меня в галстуке", – заявил в интервью радиостанции France Inter министр экономики 5-й республики Брюно Ле Мэр. Политик, которого называют одним из возможных кандидатов в преемники Эммануэля Макрона, заявил, что ради экономии энергии в зимнее время променяет строгую рубашку на тёплую водолазку.

The Times отмечает, что во Франции мода на этот элемент мужского гардероба прошла в 1970-х, тем не менее и президент Макрон, и его министры уже неоднократно появлялись публично в шерстяных или кашемировых водолазках.

Глава кабмина, Элизабет Борн, заявила, что в Матиньонском дворце ещё не включали отопление. Обычно во Франции это происходит в середине сентября. Премьер-министр справляется с похолоданием с помощью утеплённого жилета и флисовой куртки, на этой неделе в таком виде она провела ряд совещаний.

Обозреватели отмечают, что таким образом политик "подаёт сигнал" чиновникам, сотрудникам администраций и простым гражданам, от которых государство требует усилий, чтобы адаптироваться к новым реалиям.

При этом энергетическую бережливость можно назвать новым трендом во французской публичной политике. В июле, когда по всей Европе отмечалась рекордная жара, журналисты, освещающие еженедельные советы министров в Елисейском дворце, обратили внимание на то, что на протяжении всего совещания водители ожидали чиновников с включенным мотором и работающей системой климат-контроля.

Незадолго до этого официальный представитель правительства Оливье Веранрассказывал французам о пользе "малых дел" и посоветовал, в частности, выдёргивать электроприборы из розеток.

ЧТО В ДРУГИХ СТРАНАХ ЕВРОПЫ?

Понижение температуры термостатов, более ранее отключение вечерней подсветки достопримечательностей, отказ от непрерывного наружного освещения по ночам и установка детекторов движения на тёмных городских улицах стали самыми популярными мерами экономии в Европе, охваченной топливным кризисом.

Как сообщает швейцарский телерадиовещатель RTS, власти кантона Фрибур (Фрайбург) объявили, что в административных зданиях больше не будет горячей воды, а лифты будут доступны только сотрудникам и посетителям с особыми потребностями. В соседнем кантоне Во со столицей в Лозанне планируют ограничить подсветку рекламных щитов и неоновых вывесок.

На этом фоне власти Конфедерации проводят расследование по делу о фейковой "социальной рекламе" на немецком языке, призывающей доносить на соседей, которые "перегревают" свои дома и не соблюдают лимит в 19°C, за это якобы полагается вознаграждение в 200 франков. Фотографии с плакатами появились в Твиттере 10 сентября. Итальянское фактчекинговое издание Open.online полагает, что кампания могла быть связана с российской пропагандой.

При этом на Пиренейском полуострове уже идёт подготовка к Рождеству. Правительство Испании не планирует вводить обязательные ограничения на иллюминации, муниципалитеты смогут сами решать, как подойти к вопросу "со здравым смыслом и рациональностью". В городах Португалии рождественские огни можно будет зажигать с 6 декабря по 6 января с 18:00 до полуночи.