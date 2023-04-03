В Париже решили запретить электросамокаты

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Париж скоро станет первой европейской столицей, которая не будет предоставлять в аренду электрические самокаты. На референдуме, созванном городским советом, парижане решили запретить их использование. Правда в голосовании приняли участие всего 7,46% жителей.

Результаты референдума напрямую затронули работу трёх компаний, которые предоставляют самокаты в прокат. В совместном заявлении они выразили сожаление по поводу того, что при столь низкой явке голоса участников опроса смогут полностью закрыть их бизнес. В коммюнике компании отмечают, что решение негативно скажется на движении в городе и, прежде всего, на 800 сотрудниках этих компаний.

На улицах Парижа мнения разделились:

"Мне кажется, это позор, потому что самокаты отвечают реальной потребности, - говорит велосипедист Майкл Ядан. - Люди были довольны ими пользоваться, и я все еще надеюсь, что их не просто запретят, а скорее улучшат правила пользования".

"В Париже много несчастных случаев! Люди не умеют с ними как следует обращаться: ездят по несколько человек на самоткате, - говорит местная жительница Хила Шарон, - Повсюду они валяются на земле - вот, всё это веские причины [для запрета], и я рада, что против них было подано 90% голосов".

Несмотря на очевидную пользу от электросамокатов, эти индивидуальные средства городского транспорта пользуются очень плохой репутацией в Париже и других французских городах с момента их хаотичного появления на рынке около пяти лет назад.

Пока неясно, последуют ли их примеру другие европейские города.