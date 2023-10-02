Мнение: велореволюцию возглавляют города. Поддержит ли их Евросоюз?

By Line Barfod, Copenhagen Mayor for Technical & Environmental Affairs

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В октябре Еврокомиссия примет Декларацию о велосипедах. Одна из целей этого фундаментального документа – удвоить число накатанных европейцами велосипедных километров к 2030 году. В мэрии Копенгагена убеждены, что развитая велосреда не только улучшает экологию, но и преобразует общество.

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В прошлом году первый этап гонки "Тур де Франс" проходил по улицам Копенгагена. Большой праздник велоспорта органично смотрелся в контексте десятилетних усилий датских властей и датчан по созданию велосипедной среды и культуры.

Каждое утро в Копенгагене, пока автомобили стоят в пробках, тысячи велосипедистов несутся на работу и в школу по велодорожкам, велоулицам, веломагистралям и веломостам.

С развитием сегмента электровелосипедов можно с уверенностью заявить, что в ближайшие годы популярность "зелёного" транспорта будет расти.

В столице Дании также разворачивается настоящая революция грузовых велосипедов: менее чем за три года их количество увеличилось с 20 тыс. до более 40 тыс.

Родители используют грузовые велосипеды для перевозки детей, курьерские компании – для перевозки посылок по городу, а всё больше строительных компаний – для перевозки инструментов и материалов.

В Копенгагене даже служба, оказывающая техпомощь на дорогах, когда у вас ломается автомобиль, добирается до клиентов на грузовом велосипеде.

Европа переживает велобум

С 2020 года на всем континенте наблюдается значительный рост популярности велосипедов. Во время пандемии коронавируса велосипед стал крайне эффективным средством передвижения, снижая нагрузку на общественный транспорт и обеспечивая безопасное перемещение пассажиров.

Тем не менее, несмотря на огромный потенциал велотранспорта, в среднем в 27 странах-членах ЕС на велосипед приходится лишь 7,4% от общего числа поездок.

Поскольку 75% европейцев живут в городах, именно городам отводится решающая роль, и они готовы поддержать амбиции ЕС в "зелёной" мобильности. Лине Барфод мэр Копенгагена по вопросам технологий и окружающей среды

Доставщик еды на велосипеде в обезлюдевшем торговом пассаже "Витторио Эмануэле", Милан, ноябрь 2020 года. Gian Mattia D'Alberto/LaPresse

Поэтому неудивительно, что внимание обозревателей приковано к предстоящему принятию Европейской комиссией Декларации о велосипедах. Ожидается, что в октябре этот документ определит правила, рекомендации и финансовые инструменты для удвоения числа накатанных европейцами велосипедных километров к 2030 году.

Декларация окончательно признает велосипед в качестве важного элемента общей европейской транспортной системы.

Целевая группа по разработке велосипедной стратегии

Всё больше местных органов власти в Европе отдают предпочтение велосипедному транспорту, чтобы отойти от автомобильного менталитета, который во второй половине XX века превратил наши города в зоны загрязнения и шума.

В последние месяцы Копенгаген и другие города сети Eurocities объединили усилия для создания целевой группы по разработке стратегии развития велосипедного движения.

Одним из наших главных приоритетов является принятие Евросоюзом широкомасштабной и амбициозной Декларации о велосипедах. Лине Барфод мэр Копенгагена по вопросам технологий и окружающей среды

Велосипедист у здания Европейского парламента в Брюсселе, сентябрь 2019 года. AP Photo/Francisco Seco

Её цель – предложить рекомендации, которые лягут в основу окончательного текста Декларации о велосипедах. Мы убеждены, что наше опыт в области развития велосипедной среды может быть полезным для брюссельских чиновников.

Этот документ должен проложить путь к развитию высококачественной велосипедной инфраструктуры по всей Европе.

На дорогах должно быть безопасно для всех

Отсутствие безопасности на дорогах не позволяет многим людям даже думать о велосипеде. Поэтому защита велосипедистов должна стать приоритетом нового законодательства.

Ситуация на дорогах во многих странах ЕС мало способствует поездкам на велосипеде, поэтому Декларация ЕК – это возможность обновить национальные правила дорожного движения и наладить сотрудничество между местными и национальными властями.

Еврокомиссия также должна инициировать анализ совместимости национальных правил дорожного движения с движением велосипедистов и рассмотреть возможность установления ограничения скорости в 30 км/ч в городских районах.

Расширение механизмов сотрудничества может создать сильную велосипедную индустрию в Европе и предотвратить дефицит велосипедов. Лине Барфод мэр Копенгагена по вопросам технологий и окружающей среды

"День без автомобиля" в Брюсселе, сентябрь 2016 года. AP Photo/Geert Vanden Wijngaert

Кроме того, стандартизация инструментов сбора данных о велосипедистах поможет многим городам принимать более обоснованные решения в отношении собственной велосипедной политики.

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В то же время особое внимание следует уделить тому, чтобы сделать велосипед максимально доступным для всех городских жителей, особенно для тех, кто не может позволить себе его купить. Не нужно также игнорироваться потребности людей с особенностями физического развития, которые не могут пользоваться обычным двухколёсным велосипедом.

За велосипедом будущее

И наконец, поскольку политика ЕС направлена на укрепление связей между городскими и сельскими районами, мы выступаем за активное использование велосипедов для достижения этой цели.

Широкая сеть велосипедных супермагистралей сделала поездки на дальние расстояния на велосипеде реальным вариантом для жителей Большого Копенгагена, и подобные проекты реализуются во многих странах Европы.

Чтобы подкрепить эти усилия, необходимо создать благоприятные условия для велосипедистов, которые могут провозить велосипед в общественном транспорте и использовать его в сочетании с трамваем, автобусом или метро.

Я и мои коллеги убеждены, что за велоспортом будущее. Нам необходимо, чтобы все 27 стран-членов ЕС осознали, что велосипед – феноменальный инструмент, обладающий огромной преобразующей силой.

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Трудно переоценить, насколько велосипед может улучшить здоровье населения, качество воздуха, общественные пространства и уровень жизни.

Велореволюцию в Европе возглавляют города. Поддержит ли их Евросоюз?

Лине Барфод – мэр Копенгагена по вопросам технологий и окружающей среды.

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