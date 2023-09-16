"Мобильные технологии" в Мюнхене

Выставка знакомит своих посетитетей с последними тенденциями которые определят развитие автомобильной промышленности в ближайшем будущем

Выставка "Мобильных технологий" (IAA Mobility) в Мюнхене в Германии знакомит своих посетитетей с последними тенденциями которые определят развитие автомобильной промышленности в ближайшем будущем.

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Представители крупнейших компаний в области технологий автомобилестроения демонстрируют публике свои новейшие разработки.

В условиях, когда автотранспорт стремится к чистоте и экологичности, самыми популярными словами здесь стали "умный" и "рациональный".

— Сегодня, как никогда ранее мы ощущаем сильное климатическое давление. Поэтому мы повсюду видим здесь электромобили. Так же в этом году актуальна тема цифровых технологий. Мы отмечаем активность компаний из сектора бытовой электроники, таких как LG и Samsung. Это связано с подключением к технологиям 5G и облаку, которые позволят нам поддерживать связь с домом и офисом Лоран Мейо, журналист, эксперт по автотехнике

Японская компания Sekisui производит материалы для разных отраслей промышленности, включая транспортную.

В Европе она работает уже 60 лет и с 1980-х годов поставляет продукцию на европейский автомобильный рынок.

По данным компании, в 75 процентах современных европейских автомобилях применены ее разработки.

Особое значение уделяется изготовлению компонентов для стекол. На этом концептуальном автомобиле демонстрируются окна будущего.

— С помощью сенсорного переключения стекло может стать прозрачным, а затем снова темным. Кроме того, для передней двери была окно интегрировано в автомобиль. Поскольку в автомобиле больше нет дверных ручек, на стекло мы поместили мобильный доступ и индикатор символов Масаси Янаи, директор по планированию продукции SEKISUI Europe

На выставке в Мюнхене также демонстрируются новейшие автомобильные цифровые технологии.

Компания Sekisui занимается разработкой дисплеев нового поколения, позволяющих вывести информацию на лобовое стекло.

Масаси Янаи, директор по планированию продукции SEKISUI Europe:

— Например навигатор, телефон, радио или часы - всю эту информацию мы можем показать на стекле. Во время использования режима автономного вождения мы можем превратить стекло в экран кинотеатра. В аварийной ситуации или в случае ручного управления изображение исчезнет с экрана и стекло станет прозрачным.

Компания Sekisui уже сегодня предоставляет современные технологии производства ветровых окон. На своем предприятии в Нидерландах она производит специальную пленку для головных экранов, проецирующих информацию прямо на стекло.

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Роэль Филипсен, менеджер по маркетингу SEKISUI S-LEC B.V.:

— Одной из проблем дисплея остается размытость изображения. Для разрешения этой проблемы в нашей пленке мы используем материал клиновидной формы. Благодаря прослойке внутри стекла она обеспечивает правильный угол наклона для суперчеткого отображения информации с места водителя.

Благодаря новым технологиям вождение станет безопаснее:

— Я вижу свою и предельную скорость. Мне не нужно переводить взгляд на центральный дисплей. Я могу постоянно следить за дорогой. И если что-то появится, например, велосипедист или пешеход, я смогу немедленно отреагировать. Так безопаснее контролировать движение.

Пленка на ветровом стекле не только повышает безопасность, но и выполняет шумо- и теплоизолирующие функции.

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— Во время езды на автомобиле слышен звук ветра, шин, двигателя. Шумоизолирующая мембрана обеспечит более низкий уровень шума внутри машины на величину до пяти децибел. В эту же пленку мы можем добавить теплоблокирующие частицы, что позволит сохранить прохладу в салоне и реже включать кондиционер Роэль Филипсен, менеджер по маркетингу, SEKISUI S-LEC B.V.

Сейчас перед автопроизводителями поставлены непростые задачи: осваивать новые технологии и оставаться конкурентоспособными.

Лоран Мейо, журналист и эксперт по автотехнике:

— Это похоже на гонку "Формулы-1" где учитывается все одновременно: цифровые технологии, электроснабжение и автономное вождение. Но в ее участниках я не сомневаюсь. Они работают на этом рынке уже сто лет и как минимум еще 100 лет останутся здесь же.