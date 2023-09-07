"Рак молодеет". Во всём мире стремительно растёт число случаев онкозаболеваний и связанных с ними смертей среди людей в возрасте до 50 лет. Об этом говорят результаты нового масштабного онкоисследования.

Риск заболеть раком повышается с возрастом. Это известный медицинский факт. Однако новое исследование показало, что за последние три десятилетия число людей с онкологией младше 50 лет увеличилось на 79%.

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Проанализировав данные, собранные по всему миру, эксперты обнаружили, что во многих странах наблюдается рост заболеваемости раком среди детей, молодых людей и людей среднего возраста.

Так, в 2019 году число новых случаев среди лиц до 50 лет составило 1,82 млн, что на 79% больше, чем в 1990 году.

По оценкам авторов исследования, опубликованного в журнале BMJ Oncology, к 2030 году число выявленных онкозаболеваний у представителей этой возрастной категории и связанных с ними смертей увеличится ещё на 31% и 21% соответственно. Причём наибольшему риску подвергаются люди в возрасте 40 лет.

Как полагают эксперты, не последнюю роль в этом играет генетика. Но главные факторы риска - это рацион питания с большим количеством потребления красного мяса и соли, и малым - фруктов и молока, а также употребление алкоголя и табакокурение. Ещё в этот список входит отсутствие физических нагрузок, избыточный вес и повышенный уровень сахара в крови.

"Полного понимания причин, обусловливающих наблюдаемые тенденции, пока нет. Хотя факторы, связанные с образом жизни, вероятно, вносят свой вклад. И в настоящее время изучаются такие новые аспекты, как влияние антибиотиков на микрофлору желудочно-кишечного тракта, загрязнение воздуха и прочее", - отмечают врачи из Центра общественного здравоохранения при Университете Квинс в Белфасте.

Рак молочной железы - самый распространенный диагноз

В 2019 году на рак молочной железы пришлось наибольшее число случаев раннего выявления у людей в возрасте до 50 лет. На каждые 100 тысяч человек приходится 13,7 тысяч таких онкодиагнозов и 3,5 тысячи летальных исходов.

При этом, как показывает анализ, с 1990 года наиболее высокими темпами растёт заболеваемость раком трахеи и предстательной железы. Так, согласно выводам, наиболее угрожающими здоровью молодых людей в 2019 году были рак молочной железы, рак трахеи, рак лёгкого, рак кишечника и рак желудка.

Исследователи опирались на данные исследования Global Burden of Disease 2019 Study по 29 видам рака в 204 странах и регионах.

Они изучили статистику диагностики, смертей, последствий для здоровья и факторов риска среди людей от 14 до 49 лет, чтобы проследить динамуку в период с 1990 по 2019 год.

В 2019-ом от рака умерло более 1 миллиона человек в возрасте до 50 лет, что на 28% больше, чем в 1990 году. Самые высокие показатели "преждевременной онкозаболеваемости" (то есть наступления болезни раньше среднеустановленного возраста) были отмечены в Северной Америке, Австралазии и Западной Европе.

Авторы исследования подчёркивают, что полученные ими результаты имеют ряд ограничений. Например, от страны к стране и региона к региону регистрация данных проходит по-разному. Это может быть связано как с умышленным их занижением, так и нехваткой инструментов диагностирования.

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"Необходимо срочно принять меры по профилактике и раннего скриннинга, а также определить оптимальные стратегии лечения рака на ранних стадиях, которые должны включать целостный подход, учитывающий уникальные потребности молодых пациентов в поддерживающей терапии", - заявили врачи Университете Квинс в Белфасте.