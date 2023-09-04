Миллион деревьев на дне обмелевшего Арала? Узбекистан делает ставку на восстановление региона

Превратить дно Аральского моря в сад?

Исчезновение Аральского моря – одна из величайших рукотворных экологических катастроф в мире. Узбекистан совместно с международными партнёрами реализует ряд инициатив по восстановлению этой территории, пострадавшей от деятельности человека.

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Мы отправляемся вглубь пустыни из бывшего рыбацкого центра Муйнак на краю Аралкума. Академик Зиновий Новицкий курирует обширную государственную программу, инициированную в 2018 году президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Цель проекта – посадить на высохшем дне Арала зеленый лес. 1 миллион 730 гектаров уже покрыты различными соле- и засухоустойчивыми культурами, и главная задача – улучшить экологию региона.

"Растения своими корнями скрепляют почву, не наблюдается вынос соли, пыли, песка, то есть воздух становится чище. Эти растения выделяют кислород и поглощают углекислый газ – это тоже положительный эффект", – отмечает академик Зиновий Новицкий, главный куратор государственной программы по восстановлению экосистемы на осушенном дне Аральского моря.

Ежегодно песчаные бури поднимают с осушенного дна Арала в воздух более 100 млн тонн пыли и токсичных солей.

Чёрный саксаул – одна из основных пород программы озеленения дна Арала. Это природный щит, который борется с глобальной проблемой.

Саксаул служит как механическое препятствие. Один такой саксаул может задерживать до одной тонны токсичных песка и соли. Если бы его не было, всё это поднялось бы в воздух и унеслось бы на большие расстояния. Зиновий Новицкий академик

Аральское море исчезло всего за несколько десятилетий из-за неэффективного использования ирригационных систем в советское время, а также под воздействием изменения климата. Это резко отразилось на всех аспектах жизни региона.

"Когда-то здесь был центр рыбной промышленности, но за последние полвека от моря осталось лишь 10%, и вода продолжает уходить,– передаёт Галина Полонская, корреспондент Euronews.

В 1950-х годах Аральское море было четвёртым по площади озером мира, оно изобиловало различными видами рыб. Сейчас его Западную часть сравнивают с Мёртвым морем.

В Аральском море не осталось рыбы. Euronews

Сейчас кромка воды находится на расстоянии 150 км от Муйнака, который когда-то был портовым центром.

"Мой сад в Аральском море"

"Мой сад в Аральском море" – один из проектов, направленных на восстановление региона. Этот зелёный оазис, засаженный различными видами соле- и засухоустойчивых деревьев, несколько лет назад был создан рядом с Муйнаком.

Любой желающий может посадить здесь дерево, оплатив саженец на сайте проекта, который поддерживают различные международные организации включая ЕС. Глобальная цель – посадить 1 миллион деревьев.

Оазис вблизи Муйнака. Euronews

"Наша задача – восстановление экосистемы этого региона, чтобы такие оазисы создавались и в других населённых пунктах, придерживали распространение солёного песка и предотвращали эрозии почвы", – поясняет Бахытжан Хабибулаев, директор Международного инновационного центра Приаралья при президенте Узбекистана.

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Три метеостанции будут построены в Муйнакском районе в рамках проекта USAID стоимостью 1,6 млн. долларов. USAID тесно сотрудничает с Узбекистаном и учёными со всего мира для тестирования новых инновационных технологий в регионе.

Данные с этих метеостанций будут использоваться фермерами, чтобы знать, когда лучше сажать свои культуры, а также научным сообществом и правительствами для решения экологических проблем в регионе Аральского моря. Микаэла Мередит директор миссии USAID/Узбекистан

В 2018 году по инициативе Узбекистана и под эгидой ООН был создан Многопартнерский трастовый фонд для региона Приаралья. На сегодняшний день с его помощью было собрано 16 млн долларов. Крупнейшими донорами являются Узбекистан и Евросоюз. Цель этой уникальной платформы – объединить усилия в рамках общей стратегии восстановления Приаралья.

Мы реализуем очень много проектов: было проведено много работ в области здравоохранения, обеспечения людей питьевой водой, сельского хозяйства, в частности, эффективного использования водных ресурсов. Уктам Абдурахманов руководитель технического секретариата Мультипартнёрского трастового фонда ООН по человеческой безопасности для региона Приаралья

Фонд также оказывает поддержку социально уязвимым группам населения, в частности внедряя инновационные водосберегающие технологии в сельском хозяйстве. Эта гидропонная система позволяет Айжан Борибаевой круглый год самой выращивать корм для овец и экономить воду:

"Почва на улице соленая и сложная для выращивания. В гидропонной системе пшеница хорошо растет и позволяет экономить место", – говорит она.

Технологии, найденные для решения проблем Приаралья, несомненно смогут помочь миру преодолевать глобальные вызовы, связанные с изменением климата.