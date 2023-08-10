Первый в Европе завод по переработке лития обеспечит сырьём до миллиона электромобилей

Установка также позволит сократить углеродный след от производства и дальнейшей переработки лития на 80%.

В Великобритании строится первый в Европе завод по переработке лития.

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Спрос на этот лёгкий металл в последние годы резко возрос, поскольку мировое сообщество удваивает темпы перехода на возобновляемые источники энергии. Литий является ключевым компонентом для производства батарей электромобилей.

К 2030 году до 60% продаж новых автомобилей будут приходиться на машины с литий-ионным аккумулятором. В настоящее время, к примеру, для производства батареи автомобиля Tesla Model S требуется около 12 кг лития.

Однако в связи с бурным ростом популярности электромобилей производители зависят от поставщиков из Восточной Азии, в том числе Китая.

По данным компании Benchmark Mineral Intelligence, предоставляющей правительствам консультационные услуги по важнейшим минеральным ресурсам, Китай занимает доминирующее положение в мировой цепочке поставок батарей для электромобилей: на его долю приходится 79% мировых мощностей по производствулитий-ионных аккумуляторов.

Правительство Великобритании выдало разрешение британской компании Green Lithium на строительство завода по переработке лития в Тиссайде (Англия), чтобы обеспечить потребности британских и европейских автопроизводителей.

"Рост производства аккумуляторных материалов, необходимых для "электрической" революции в автопроме, тот факт, что нам нужны электромобили, тот факт, что нам нужны сетевые и бытовые накопители, вызывает огромный спрос на химикаты для аккумуляторов в Европе, и мы считаем, что к 2030 году наши потребности составят около 800 тыс. тонн литиевой руды в год", – заявил Шон Сарджент, генеральный директор Green Lithium.

"Огромные дивиденды": сокращение выбросов углерода

Завод начнет работу в 2027 году и, как ожидается, будет ежегодно производить 50 тыс. тонн лития, что, по данным компании, достаточно для обеспечения батареями одного миллиона электрокаров.

По данным Green Lithium, завод в Тиссайде будет импортировать сподумен или алюмосиликат лития, минерал из твёрдых горных пород, из Западной Австралии и перерабатывать его на предприятии для последующего извлечения лития и переработки его в химическое вещество, которое может быть использовано в аккумуляторах.

При этом известно, что добыча лития приводит к загрязнению воздуха и почвы.

В Green Lithium заявляют, что планируют снизить углеродный след от переработки лития за счёт внедрения низкоэнергетических процессов, использования возобновляемой электроэнергии, газообразного водорода и технологии улавливания углерода, что позволит добиться снижения выбросов парниковых газов на 80% по сравнению с традиционным производством.

"Таким образом, небольшая цена, которую вы платите за доставку материала в Великобританию, полностью перевешивается преимуществами декарбонизированного процесса, который мы используем на месте", – уверяет Сарджент.

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"Мы сразу получаем огромные дивиденды в виде сокращения выбросов углерода и при этом производим наши химикаты на экологически чистой основе", – добавил он.