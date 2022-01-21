Сербия закрыла литиевый проект

Правительство Сербии аннулирует лицензию международному концерну Rio Tinto на добычу лития на западе страны. Ранее сообщалось, что выдача разрешения откладывается, а компания анонсировала перенос старта производства на год.

Премьер-министр Ана Брнабич уточнила, что принятое Белградом решение "бесповоротно": "Мы выполнили все требования участников экологических протестов и положили конец деятельности Rio Tinto в республике. Все закончено. Мы не боимся реакции Rio Tinto, так как действуем в интересахнарода. Они могут делать все, что считают нужным".

Массовые протесты в Сербии не прекращались с осени прошлого года, их участники выражали опасения по поводу ухудшения экологической ситуации в связи с проектом Rio Tinto. Представители концерна не раз заявляли , что соблюдают самые высокие стандарты безопасности при разработке месторождений. Сейчас они собираются проверить законность их выдворения из Сербии.