Эксперты установили, что "верхняя критическая температура" человеческого тела составляет от 40 до 50 градусов Цельсия, превышение которой может привести к сбоям в его работе.

В связи с тем, что этот июнь в Европе стал самым жарким за всю историю наблюдений, а до конца лета ожидается еще более высокая температура, эксперты решили выяснить, насколько жаркая погода является слишком высокой для нашего организма.

Согласно недавнему исследованию, опубликованному учеными из Университета Роэмптона (Лондон), человеческий организм имеет "верхнюю критическую температуру", которую он может спокойно переносить при температуре от 40 до 50 градусов Цельсия. При достижении этой температуры организм испытывает "тепловой стресс" - состояние, вызывающее спутанность сознания, тошноту, головокружение, головную боль и обморок.

Результаты исследования позволяют получить важную информацию для защиты в условиях, когда на нашей планете, и особенно на европейском континенте, наблюдается небывалая жара.

"За последние несколько десятилетий температура в Европе повысилась примерно на 2 градуса по сравнению с доиндустриальными условиями, что примерно в два раза превышает среднемировые показатели, - сказал в интервью Euronews Next Мэтью Паттерсон, научный сотрудник кафедры физики климата Оксфордского университета. - Европа действительно является горячей точкой для изменения климата и увеличения экстремальных температур. Мы наблюдаем увеличение как частоты, так и интенсивности экстремальных температур, и с каждым годом в результате этой тенденции к потеплению мы видим все больше рекордных температур. И это будет продолжаться, поскольку мы продолжаем выбрасывать парниковые газы".

Как эксперты определили температурный предел организма?

Профессору Льюису Хэлси, научному сотруднику Школы наук о жизни и здоровье при Рохамптонском университете в Лондоне, и его коллегам не пришлось ставить под угрозу чью-либо безопасность, чтобы определить предельные возможности нашего организма.

"Мы фиксировали увеличение скорости метаболизма, - рассказывает Хэлси об эксперименте, проведенном в 2021 году на четырех мужчинах и трех женщинах. - Скорость метаболизма измеряет, сколько энергии потребляет человеческий организм для поддержания работоспособности. Когда на улице жарко, наш организм использует различные способы охлаждения и снижения внутренней температуры, включая потоотделение и отток крови на периферии, возле кожи".

По мнению Хэлси и его коллег, когда на улице жарко, также происходит увеличение скорости метаболизма, что, в свою очередь, приводит к повышению температуры тела. Но перегрев организма может привести к сбоям в его работе.

По мнению ученых, резкое повышение температуры, охватившее Европу прошлым летом, могло привести к более чем 61 000 смертей от жары. AP Photo/Manu Fernandez, File

"Слишком жарко" это как?

По словам Хэлси, "все люди разные", и их реакция на жару может существенно отличаться в зависимости от возраста, пола и имеющихся медицинских показаний. У некоторых людей скорость метаболизма не увеличивается при 40 градусах, но увеличивается при 50 градусах, говорит он.

"Организм очень много работает, чтобы защитить свою основную температуру, ему не нравится, когда она меняется. Если она повышается на один-два градуса, то для большинства людей это не представляет опасности, - сказал Хэлси. - У некоторых марафонцев температура ядра тела достигает 42 градусов, это бывает при беге в жаркой среде".

Но даже марафонцы начинают страдать при температуре 44 градуса, говорит Хэлси, а другие люди не столь устойчивы. Младенцы и пожилые люди относятся к наиболее уязвимым категориям для экстремальной жары, поскольку сердечно-сосудистая система тех и других плохо реагирует на высокие температуры.

Что происходит, когда организм перегревается?

По словам Хэлси, экстремальная жара может привести к повышению температуры организма до такой степени, что возникнет опасный каскадный эффект, который может привести к проблемам со здоровьем и даже к смерти.

"Белки организма начинают денатурировать - они перестают функционировать, и нервные импульсы работают не так хорошо. Нервная система становится менее эффективной, а это неотъемлемая часть организма. Это начнет влиять на сердце, поскольку сердце само по себе является мышцей, - объясняет Хэлси. - Если при этом возникает аритмия [ненормальный сердечный ритм] и сердце не так эффективно перекачивает кровь по организму, поскольку оно "рассинхронизировано", это может привести к снижению уровня кислорода. Если уровень кислорода, поступающего в мозг, не поддерживается, то у вас серьезные проблемы".

Что можно сделать с этой информацией?

По словам Хэлси, который вместе со своей командой уже работает над дальнейшими исследованиями, данное "позволяет составить представление о том, как организм реагирует на тепловой стресс, насколько он может адаптироваться к нему, каковы пределы этой адаптации и - что очень важно - насколько различны реакции у разных людей".

"В условиях потепления климата эти знания становятся все более ценными", - говорит эксперт.

Медработник освежает женщину в доме престарелых в Истурице на юго-западе Франции 15 июня 2022 года AP Photo/Bob Edme, File

Паттерсон согласен с ним, тем более что в ближайшем будущем мы, скорее всего, столкнемся с повышением температуры, поскольку выбросы продолжают расти, а не сокращаться.

"Когда мы говорим об изменении климата, мы в первую очередь думаем о человеке, - отмечает он. - Мы думаем, сможем ли мы жить на планете, которая на один-два градуса теплее, чем мы привыкли? Наше общество в значительной степени адаптировано к климату. Он был относительно стабильным в последние 10 000 лет".

Изменяя его, говорит Паттерсон, мы усложняем поддержание привычной жизни человека. "У нас есть все возможности, чтобы остановить это. Мы должны прекратить сжигать ископаемое топливо и выбрасывать парниковые газы. Это во многом в наших руках, но мы должны сделать эту работу".