Узбекистан становится центром "нового ренессанса", черпая вдохновение в своем богатом культурном наследии.

Более тысячи гостей из 60 стран собрались на недельную серию конференций и выставок в Ташкенте.

Всемирное общество по изучению, сохранению и популяризации культурного наследия Узбекистана выступило одним из устроителей этих мероприятий.

Современный Узбекистан, города которого находились на Великом шёлковом пути, хранит обширную коллекцию сокровищ прикладного искусства, бережет монументальную архитектуру, традиционную одежду, рукописные книги.

Сегодня это наследие вдохновляет современных узбекских художников в разных видах искусства — начиная от авангардной живописи и заканчивая кинематографом.

Культурное наследие - это бренд, через который Узбекистан позиционирует себя на международной арене Камола Акилова директор Галереи изобразительных искусств Узбекистана

"Наше наследие велико и разнообразно, его истоки теряются в глубокой древности. У нас были разные исторические этапы: был и ахеменидский период, и античный период, раннее Средневековье, исламский период и, конечно же, XX век, который породил такой синтез Запада и Востока", - напоминает Камола Акилова.

В Узбекистане надеются, что растущее признание его наследия приведет к притоку туристов.

В прошлом году страну посетили более пяти миллионов туристов. Сейчас Узбекистан инвестирует в новые туристические направления и инфраструктуру. Эти инвестиции были еще одной важной темой ташкентских конференций.

"Это окажет свое влияние, создаст много достопримечательностей. Я полностью уверен, что если Узбекистан продолжит в том же духе в сфере туризма, двадцать миллионов туристов это не мечта, это может стать реальностью", - считает президент Института Всемирного туристского форума Булут Багчи.

За последние 14 лет население Узбекистана увеличилось на треть и превысило 36 миллионов человек.

Поскольку в стране стало больше детей, модернизация системы образования приобрела решающее значение. Участники конференции подчеркнули необходимость создания современных школ и образовательных программ, отвечающих международным стандартам.

"Новый ренессанс" в культуре и образовании, технологические инновации, устойчивое экономическое развитие и благоприятная бизнес-среда: Узбекистан готов обмениваться опытом для достижения этих целей.