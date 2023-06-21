Из-за нехватки лекарств в Германии закрываются аптеки

Только за первые три месяца текущего года в стране закрылись более 120 аптек. Причина: острый дефицит медицинских препаратов.

О тревожной тенденции в Федерации фармацевтических ассоциаций Германии (ABDA) говорят давно, но именно в этом году она резко набрала обороты.

"На данный момент у нас работает минимальное с начала 80-х годов количество аптек", — сказал в интервью Euronews представитель ABDA Кристиан Сплетт.

По данным издания FAZ, к концу 2022-го по всей стране было открыто чуть более 18 000 пунктов продажи медпрепаратов. Это на 2 800 меньше, чем десять лет назад.

Такая ситуация лишает многих немцев важнейшей связи с системой здравоохранения страны. Особенно это касается сельской местности, поскольку за первой помощью её жители, как правило, обращаются к фармацевтам, прежде чем получить консультацию врача.

"Фармацевты также выполняют базовую функцию в системе здравоохранения, которую нельзя измерить количеством продаваемых ими лекарств", — пояснил Сплетт. "Это связующее звено между врачом и пациентом, который не знает, нужна ли ему медицинская помощь и какие лекарства ему следует принимать. Это очень важно".

Почему это происходит?

По словам представителя ABDA, есть несколько причин, по которым аптеки закрываются с беспрецедентной скоростью. Главная из них заключается в том, что немецкие фармацевты не видят перспектив в профессии.

“Если вы спросите молодых фармацевтов, они скажут, что в принципе для них нет будущего в экономическом плане, потому что правительство не желает вкладывать средства в развитие отрасли”, - утверждает наш собеседник.

"Владельцы сталкиваются с множеством бюрократических барьеров, процедур, в частности, когда они имеют дело со страховыми компаниями. Это отпугивает молодых молодых специалистов”.

Нередко уходящему на пенсию владельцу аптеки попросту некому передать бизнес.

Другая проблема заключается в том, что частные фармацевтические предприятия платят своим сотрудникам гораздо больше, чем может позволить себе любая общественная аптека. Система здравоохранения в Германии строго регламентирована, и доходы местных аптек определяются расходами на обязательное медицинское страхование.

Но больнее всего по отрасли ударил дефицит медикаментов, возникший из-за резкого увеличения спроса при сокращении предложения на фоне пандемии, роста инфляции, энергетического кризиса.

По данным госпортала PharmNet.Bund, который отслеживает поставки лекарств в Германии, свыше 400 наименований препаратов в стране недоступны.

За этот дефицит местные аптеки платят своим временем и дополнительными расходами: провизоры ищут альтернативные способы обслуживания своих пациентов.

“Это время не оплачивается. Это опять же бюрократические препоны. Даже если вы найдёте замену недостающему препарату, вам придётся предоставить большое количество документации в страховую компанию, чтобы убедить её в том, что был выбран самый дешёвый из доступных вариантов”, - поясняет Сплетт.

Как это исправить?

14 июня тысячи аптек по всей стране закрыли свои двери на целый день в знак протеста, требуя улучшения условий труда и повышения заработной платы.

Сотрудники просят правительство увеличить вознаграждение за каждое отпускаемое по рецепту лекарство с 8,35 евро до 12 евро, в соответствии с темпами инфляции.

По мнению нашего собеседника, аптеки _“оторваны от общего экономического развития страны”, и что это _“уже не просто несправедливо, но представляет_экзистенциальную угрозу”.

Однако министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах отклонил просьбу протестующих, заявив, что на это нет средств в бюджете.

В то время как фармацевты, очевидно, разочарованы сложившейся ситуацией, теми, кто в конечном итоге страдает больше всего, неизбежно оказываются пациенты.