Фармацевты Германии призывают бороться с дефицитом лекарств

Федерация фармацевтических ассоциаций Германии призывает правительство принять меры против дефицита лекарственных средств. Представители отрасли жалуются на нехватку медицинских препаратов в аптеках, которая стала особенно остро ощущаться к Новому году, и заявляют о целом ряде «узких мест» в организации поставок:

— Мы испытываем большие трудности с поставками лекарств, особенно в последние три-четыре месяца. Не хватает антибиотиков, болеутоляющих, жаропонижающих, лекарств для желудка. Я думаю, так будет ещё долго.

— Когда мы отправляем запрос на лекарство, оптовики отвечают, что его нет в наличии у производителя. Но производитель не объясняет, почему. Мы можем лишь предполагать, что это связано с нехваткой сырья.

Для борьбы с дефицитом Федерация фармацевтических ассоциаций призывает, с одной стороны, увеличить производство лекарств внутри страны, с другой - снять ценовые ограничения на некоторые препараты. А пока эта проблема не решена, аптеки налаживают связи с врачами для быстрого обновления рецептов. Жителям Германии советуют не закупать лекарства впрок.