Европейцы потребляют больше всех алкоголя в мире. Какая страна лидирует в этом рейтинге?

Из 10 стран мира, где пьют больше всего, девять находятся в ЕС. Но есть нюанс.

Если вам кажется, что европейцы много пьют, то ваша догадка верна: жители континента потребляют больше алкоголя, чем в любой другой части света.

Каждый год в Европе каждый человек в возрасте 15 лет и старше потребляет в среднем 9,5 литров чистого алкоголя, что эквивалентно примерно 190 литрам пива, 80 литрам вина или 24 литрам крепких напитков.

Таковы данные доклада Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) о состоянии здоровья населения Европы в 2021 году.

Общее потребление алкоголя на душу населения снизилось на 2,5 литра (21%) в период с 2000 по 2019 год в Европейском регионе ВОЗ, который охватывает обширную географическую территорию, включающую 53 страны, в том числе Россию и бывшие советские республики.

Но люди продолжают выпивать, особенно в Западной Европе. Из 10 стран, которые пьют больше всех в мире (с поправкой на туристическое потребление), девять расположены в Европейском союзе.

В 2019 году 8,4% взрослого населения ЕС (15 лет и старше) употребляли алкоголь каждый день, 28,8% - еженедельно, 22,8% - ежемесячно, а 26,2% заявили, что никогда не употребляли алкогольные напитки или не употребляли их в течение последних 12 месяцев.

Между странами ЕС существуют большие различия в оценках потребления алкоголя, но одна тенденция остается преобладающей: мужчины пьют больше, чем женщины: 13,0% мужчин против 4,1% женщин употребляют алкоголь каждый день; 36,4% мужчин против 21,7% женщин пьют каждую неделю.

Наибольший гендерный разрыв в употреблении алкоголя наблюдается в Португалии (33,4% мужчин выпивают ежедневно, но лишь 9,7% женщин) и Испании (20,2% и 6,1% соответственно).

Какая страна пьет больше всех в Европе?

В 2019 году в топ-10 европейских стран с самым высоким потреблением алкоголя на душу населения вошли Чехия (14,3 литра), Латвия (13,2), Молдова (12,9), Германия (12,8), Литва (12,8), Ирландия (12,7), Испания (12,7), Болгария (12,5), Люксембург (12,4) и Румыния (12,3).

В десятку стран с наименьшим потреблением алкоголя в Европейском регионе ВОЗ входят Таджикистан (0,9 литра), Азербайджан (1,0), Турция (1,8), Узбекистан (2,6), Туркменистан (3,1), Израиль (4,4), Армения (4,7), Казахстан (5,0), Албания (6,8) и Северная Македония (6,4).

Стоит отметить, что в большинстве стран в этом списке, за исключением Северной Македонии, Армении и Израиля, большинство составляют мусульмане, употребление алкоголя в исламе запрещено и осуждается.

Напротив, в ЕС ни в одной стране годовое потребление на душу населения не находится на уровне ниже 5 литров чистого алкоголя. Более того, лишь в пяти странах годовое потребление на душу населения ниже 10 литров: Италия (8,0), Мальта (8,3 литра), Хорватия (8,7), Швеция (9,0) и Нидерланды (9,7).

Европейцы пьют много, но как часто?

Данные показывают, что по мере того, как люди становятся старше, увеличивается и их ежедневное потребление алкоголя.

Люди в возрасте от 15 до 24 лет являются самой малочисленной группой в статистике ежедневно употребляющих алкоголь (на них приходится всего 1%), в то время как люди в возрасте 75 лет и старше чаще выпивают каждый день (16%).

Однако в старшей группе также самая большая доля людей, которые не употребляют алкоголь вообще или не употребляли его в течение последних 12 месяцев (40,3%).

В ЕС ежедневное употребление алкоголя наиболее распространено в Португалии, где пятая часть населения (20,7%) употребляет алкоголь ежедневно, далее следуют Испания (13,0%) и Италия (12,1%). Самая низкая доля каждый день употребляющих алкоголь составляет около 1% в Латвии и Литве.

Странами ЕС с наибольшей долей населения, употребляющего алкоголь еженедельно, являются Нидерланды (47,3%), Люксембург (43,1%) и Бельгия (40,8%).

В Хорватии наибольшее число жителей (38,3%) заявили, что никогда не употребляли алкоголь или не употребляли его в течение последних 12 месяцев.

Во всех европейских странах от алкоголя воздерживается гораздо больше женщин, чем мужчин.

Женщины "наиболее трезвы" в Италии, где 46,7% говорят, что никогда не употребляют алкоголь или не употребляли его в течение последних 12 месяцев (по сравнению с 21,5% мужчин). На Кипре этот показатель составляет 44,2% женщин против 12,8% мужчин, а в Болгарии - 42% женщин против 16,2% мужчин.

Частота употребления алкоголя в ЕС, 2019 год

Тяжелое пьянство, сравнение

В некоторых странах ЕС количество эпизодов тяжелого пьянства больше, чем в других.

Тяжелое пьянство определяется как употребление более 60 г чистого этанола (примерно шесть стандартных алкогольных напитков) за один раз.

Почти каждый пятый европеец (19%) сообщил, что в 2019 году эпизоды сильного пьянства случались по крайней мере раз в месяц.

Наибольшая доля взрослых, сообщивших об эпизодах сильного пьянства хотя бы раз в месяц, наблюдалась в Дании (38%), Румынии (35%), Люксембурге (34%), Германии (30%) и Бельгии (28%).

Интересно, что некоторые страны, где значительная часть населения употребляет алкоголь каждый день, такие как Испания и Италия, занимают очень низкое место в "рейтинге" тяжелого пьянства - шесть и четыре процента соответственно.

По данным Евростата, регулярное рискованное употребление алкоголя по разовым поводам непропорционально распространено среди мужчин. Кроме того, этот процент выше среди тех, кто имеет полное среднее и высшее образование и самые высокие доходы.

Распространенность тяжелого эпизодического пьянства по меньшей мере раз в месяц (%), 2019 г.

Какое количество безопасно?

По данным ВОЗ, не существует безопасного уровня потребления алкоголя. Не употреблять алкоголь - единственный способ избежать его пагубного воздействия.

Однако правительства выпустили рекомендации по употреблению алкоголя с низким риском.

Например, канадцам Национальный центр по употреблению психоактивных веществ и наркомании недавно посоветовал ограничиться двумя стандартными порциями в неделю. Это резкое сокращение по сравнению с предыдущей рекомендацией, которая допускала 10 напитков в неделю для женщин и 15 напитков в неделю для мужчин.

Европа более свободолюбива, чем Канада, и рекомендации относительно схожи в разных странах ЕС.

Бельгия, например, говорит, что предел составляет 21 стандартную порцию в неделю для мужчины и 14 для женщины, будь то полпинты пива или небольшой бокал вина.

Ирландия рекомендует не более 17 стандартных порций в неделю для мужчин и 11 для женщин.

Болгария и Нидерланды утверждают, что ежедневная рекомендуемая норма составляет либо один бокал вина, либо одна кружка пива, либо 50 мл крепких спиртных напитков.

Германия говорит, что максимально допустимая суточная доза для мужчин составляет 24 г алкоголя, что эквивалентно либо 500 мл пива (одна пинта), либо 250 мл вина (большой бокал вина), либо 60 мл ликера. Женщинам рекомендуется пить вдвое меньше.

Эстония рекомендует не менее трех безалкогольных дней в неделю, а также не "экономить" на ежедневном употреблении алкоголя, чтобы впоследствии просто перебрать.

Люксембург и Кипр советуют отдавать предпочтение вину и пиву, а не крепким напиткам. Норвегия говорит, что алкоголь не должен превышать 5 процентов от общего количества потребляемых калорий.

NHS Великобритании рекомендует употреблять не более 14 единиц алкоголя в неделю, распределяя их на три дня или более. Это эквивалентно примерно шести бокалам вина среднего размера (175 мл) или шести пинтам пива с 4-процентным содержанием алкоголя.

Поскольку у женщин меньше воды в организме, чем у мужчин с аналогичной массой тела, они по-разному усваивают и метаболизируют алкоголь. Это означает, что в целом у женщин концентрация алкоголя в крови после употребления эквивалентного количества алкоголя выше.

Смертность от алкоголя

ВОЗ связывает алкоголь с 30 процентами смертей от непреднамеренных травм, таких как утопление и дорожно-транспортные происшествия, и с 39 процентами смертей от преднамеренных травм, таких как самоубийства и убийства.

Пьянство также связано с небезопасными психологическими и социальными последствиями, включая приобщение молодых взрослых к другим веществам и незащищенному сексу, что в конечном итоге играет роль в передаче заболеваний, таких как ВИЧ и вирусный гепатит.

По оценкам ВОЗ, алкоголь является причиной почти миллиона смертей в год в Европейском регионе ВОЗ и 3 миллионов смертей во всем мире.