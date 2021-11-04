Не пьянства ради а культуры для: музей русской водки в Санкт-Петербурге обещает показать посетителям всю историю формы, содержания и традиций самого известного русского напитка: от славянского хмельного пития до исторической диссертации Менделеева.

Анастасия Ануфрикова, экскурсовод:

"Многие считают, что русские люди пьяницы, существует такой стереотип, что у нас много людей с алкогольной зависимостью, и так было всегда. И в нашем музее мы хотим показать, что на самом деле люди пили культурно, и культура пития была развита. Люди старались пить красиво, изысканно, они не напивались".

Водка как напиток истинно народный, для всех классов: стаканы с крышечкой для тех, у кого на красоту и изысканность средства кончились, а для высококультурных — бутылка стоимостью полмиллиона рублей за 0,7: правда, бо́льшая часть цены это выполненный вручную графин.

Помимо истории самой водки и особенностей её распития — история безуспешной борьбы с пьянством: многочисленные советские плакаты и пресловутая медаль Петра I.

Анастасия Ануфрикова, экскурсовод:

"Это медаль "За пьянство". Её вешали пьяницам на шею на неделю, весила она немало и снять самостоятельно её было нельзя. Зато по истечении этого срока люди могли прийти в питейное заведение, показать синяки на шее и получить в итоге бесплатную выпивку. И, возможно, благодаря именно этому наказанию появился наш знаменитый русский жест (постукивания по шее), когда мы приглашаем кого-то выпить".

Экскурсия, конечно, не без дегустации, под закуски не менее традиционные, чем сама водка. Но организаторы особо подчёркивают: напиток должен быть частью культуры, а не алкоголизма.