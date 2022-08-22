Япония проводит конкурс идей для оживления рынка потребления алкоголяКомментарии
"Сакэ, вива!" - конкурс под таким названием проводит Налоговое управление Японии.
Желающим принять участие предлагается присылать идеи для повышения спроса на алкогольные напитки в стране. Кампания ориентирована на молодых людей от 20 до 39 лет.
В управлении подчеркивают, что инициатива направлена на поощрение роста рынка, а не на побуждение молодежи к чрезмерному употреблению алкоголя.
"Нам нравится спиртное, мы поддерживаем идею", говорят молодые люди, согласившиеся ответить на вопрос об организации такого конкурса.
Сокращение рынка потребления алкоголя в стране происходит из-за старения населения Японии, снижения рождаемости и недавних ограничений, связанных с пандемией Covid-19.
"Это хорошо, местных производителей надо поддерживать. Только бы старики не стали выпивать больше", - говорит сомелье Киюри Мацуи.
Но у инициативы повышения спроса на алкоголь есть и горячие противники.
"Мне кажется, что это ошибочная политика для нашей страны", - убежден руководитель ассоциации "Нет - алкоголю" Нобору Хосака.
Финал конкурса состоится 10 ноября в Токио.