"Сакэ, вива!" - конкурс под таким названием проводит Налоговое управление Японии.

Желающим принять участие предлагается присылать идеи для повышения спроса на алкогольные напитки в стране. Кампания ориентирована на молодых людей от 20 до 39 лет.

В управлении подчеркивают, что инициатива направлена на поощрение роста рынка, а не на побуждение молодежи к чрезмерному употреблению алкоголя.

"Нам нравится спиртное, мы поддерживаем идею", говорят молодые люди, согласившиеся ответить на вопрос об организации такого конкурса.

Сокращение рынка потребления алкоголя в стране происходит из-за старения населения Японии, снижения рождаемости и недавних ограничений, связанных с пандемией Covid-19.

"Это хорошо, местных производителей надо поддерживать. Только бы старики не стали выпивать больше", - говорит сомелье Киюри Мацуи.

Но у инициативы повышения спроса на алкоголь есть и горячие противники.

"Мне кажется, что это ошибочная политика для нашей страны", - убежден руководитель ассоциации "Нет - алкоголю" Нобору Хосака.

Финал конкурса состоится 10 ноября в Токио.