Саудовская Аравия отправила в космос первую женщину-астронавта

Первая женщина-астронавт из Саудовской Аравии Райяна Барнави отправилась в космос

Первая женщина-астронавт из Саудовской Аравии Райяна Барнави отправилась в космос - Авторское право John Raoux/Copyright 2023 The AP. All rights reserved

Euronews

Райяна Барнави проведет на МКС ряд экспериментов. Вместе с ней в рамках частной миссии в космос отправились другой саудовец Али аль-Карни, бывший астронавт NASA Пегги Уитсон и автогонщик Джон Шоффнер

Саудовская Аравия отправила в космос свою первую женщину-астронавта. Исследователь рака молочной железы Райяна Барнави - одна из двух саудовцев, впервые отправляющихся на Международную космическую станцию (МКС) для проведения ряда экспериментов. Вторым стал военный летчик Али аль-Карни. В коммерческой миссии, организованной частной космической компанией Axiom Space, к ним присоединились бывший астронавт NASA Пегги Уитсон и американский автогонщик и бизнесмен Джон Шоффнер. Ракета-носитель SpaceX Falcon 9 успешно запустила корабль Crew Dragon с мыса Канаверал во Флориде вечером в воскресенье.