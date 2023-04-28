Впервые в открытый космос выходит арабский космонавт

Астронавт ОАЭ Султан Аль-Нейяди выходит из модуля Международной космической станции, чтобы присоединиться к астронавту НАСА Стиву Боуэну в открытом космосе.

Космонавт из Объединенных Арабских Эмиратов Султан Аль-Нейяди вышел из модуля Международной космической станции, чтобы присоединиться к астронавту НАСА Стиву Боуэну.

На родине Аль-Нейяди этот выход в открытый космос назвали "важной вехой". Теперь он известен как "Султан космоса". В 41 год Султан Аль-Нейяди стал первым в истории арабским комонавтом, совершившим выход в открытый космос.

На борту МКС он находится уже шесть месяцев. Покинув модуль станции вместе с коллегой из НАСА, Аль-Нейяди провел работы по модернизации системы энергоснабжения модуля.