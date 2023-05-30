Китай запустил "Шэньчжоу-16", поставив мировой рекорд по числу людей на орбите

Euronews

Китайский "Шэньчжоу-16" направляется к своей орбитальной станции. На его борту — три тайконавта. После этого запуска побит рекорд по одновременному нахождению на орбите людей.

Китайский пилотируемый корабль "Шэньчжоу-16" с экипажем из трех тайконавтов успешно вышел на орбиту и направляется к национальной орбитальной станции Китая "Тяньгун".

Экипаж, в состав которого входит первый гражданский астронавт, пробудет на борту станции около пяти месяцев, в течение которых будут проводиться научные эксперименты и регулярное техническое обслуживание.

После запуска китайского корабля "Шэньчжоу-16" с тремя тайконавтами побит рекорд по числу людей, одновременно находящихся на околоземной орбите. На данный момент там находятся 17 человек: три россиянина, шесть китайцев, пять американцев, два астронавта из Саудовской Аравии и один из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

В ноябре к станции был добавлен третий модуль, и в понедельник представители космической программы заявили, что у них есть планы по ее расширению, а также по запуску экипажной миссии на Луну до 2030 года.

Китай построил свою собственную космическую станцию после того, как его исключили из состава МКС, в основном из-за опасений США по поводу тесных связей китайских космических программ с Народно-освободительной армией, военной ветвью правящей коммунистической партии.

Первый пилотируемый космический полет Китая в 2003 году сделал его третьей страной после бывшего Советского Союза и США, отправившей человека в космос на собственные средства.