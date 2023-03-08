Габону помогут сохранить тропические леса в интересах планеты

Крупнейшие после Амазонии тропические леса мира находятся в бассейне реки Конго. Эти "зеленые легкие" планеты имеют решающее значение для здоровья климата и сохранения биоразнообразия. Бассейн делят шесть стран, среди них - Габон.

Общий лес

Сохранение уникальной экосистемы стало главной темой саммита "Один лес". Эта международная конференция, организованная Францией и Габоном, собрала в Либревиле политических лидеров, предпринимателей, ученых и представителей НПО из 20 стран.

Африканские леса - на передовой климатической борьбы, отмечают эксперты. "В настоящее время в лесах бассейна реки Конго хранится эквивалент глобальных выбросов парниковых газов за 10 лет , - говорит эколог Альфред Нгоманда. - В Габоне речь идет о 100 миллионах тонн в год".

Финансирование стало приоритетным вопросом слета. Габон - одна из немногих стран, которая поглощает больше CO2, чем выбрасывает, и здесь хотят получить вознаграждение за свои усилия. "Сегодня вложения в наши леса - лучшие из возможных инвестиций", - заявил Али Бонго Ондимба, президент Габона.

"Мы зафикисировали сокращение выбросов CO2 на 90 миллионов тонн, - продолжает Ли Уайт, министр лесов, моря и окружающей среды. - Цифра была научно обоснована, а углеродные кредиты - окончательно подтверждены в ноябре 2022 года на климатическом саммите в Шарм-эль-Шейхе".

Ресурсы для слонов

Габон проводит серьезную программу по защите лесов, которые покрывают 88% его территории. Либревиль, столица, окружен охраняемыми природными зонами. Парк Понгара - один из 13 национальных заповедников, созданных 20 лет назад для защиты фауны и флоры. Слоны, гигантские панголины, гориллы: эта зона стала убежищем для многих видов животных, которым угрожают браконьеры. Но кураторам, отвечающим за их защиту, не хватает ресурсов. "Самая большая проблема - браконьерство, охотники за слонами, редкими растениями, - отмечает Патрик Эвезу из заповедника Понгара. - Как и другим паркам, нам нужно немало средств, чтобы хорошо выполнять свою работу".

Власти охраняют природу и за пределами национальных парков, страна, в частности, взяла курс на безопасную эксплуатацию леса.

Бревна с провенансом

Десять лет в Габоне запретили экспорт необработанных бревен, чтобы превратить древесину в продукт с более высокой добавленной стоимостью. Теперь треть древесины из местных лесов проходит через особую экономическую зону Нкок, которая признана образцовой с точки зрения устойчивого управления. Эксперты местной службы Tracer гарантируют, что вся древесина добыта легально.

Нкок сертифицирована как углеродно-нейтральная площадка. Недавно здесь открыли завод - первое в Центральной Африке производство древесно-стружечных плит из отходов древесины. "Когда эта зона была запущена, мы использовали 40% древесины, - вспоминает Уорис Муленда, член администрации Нкок, - а сегодня мы можем использовать 90% бревен благодаря утилизации отходов".

Устойчивое управление тропическими лесами и финансовая поддержка со стороны - обязательства, принятые в Либревиле, предстоит выполнить ради всеобщего блага.