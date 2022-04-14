Диспетчерская служба для БПЛА

Плохие новости для тех, кто уже устал от жужжания беспилотников. В ближайшее время они никуда не денутся, а наоборот станут еще более вездесущи.

Если верить подсчетам организации SESAR, которая отвечает за европейское воздушное пространство и воздушные пути сообщений, к 2050 г. в европейском небе будет насчитываться 7,5 млн личных и коммерческих БПЛА.

Чтобы подготовиться к этой новой реальности, в Испании проходит испытание новая система, призванная помешать всем этим дронам сталкиваться друг с другом.

Проект BUBBLES объединил европейских изобретателей, производителей и чиновников с целью разработать систему управления потоком беспилотных летательных аппаратов.

Израэль Кинтанилья, преподающий аэрокосмические технологии в Политехническом университете Валенсии, занимает пост руководителя по связям с общественностью в BUBBLES:

“Наш проект создает сферу (или пузырь, по-английски — bubble) безопасности вокруг каждого беспилотника на основании алгоритма, который предсказывает в реальном времени риски столкновения. В случае возникновения риска наша платформа даже может предложить пилотам, управляющим аппаратом, манёвр по уклонению от опасности, принимая во внимание их метоположение”.

Подробнее об этом вы можете узнать, посмотрев видео в расположенном выше проигрывателе.