Макрофинансовая поддержка соседей Евросоюза

В этом выпуске "Реальной экономики" мы рассказываем о макрофинансововй поддержке, которую Евросоюз оказывает соседним странам в случае угрозы экономического кризиса. Последний пример такой помощи — выделение 1,2 млрд евро Украине в этом году. Чтобы получить эти деньги, страны должны подписать кредитное соглашение с МВФ, соблюдать условия в плане уважения прав человека и борьбы с коррупцией, проводить демократические, экономические и управленческие реформы. Конечная цель программы — распространить стабильность и процветание за пределы ЕС.

Наши репортёры побывали в Северной Македонии, в стране-кандидате в ЕС и получателе макрофинансовой помощи на сумму в 160 млн евро для преодоления последствий пандемии. Переход на частичную занятость многочисленных работников вызвал эффект ножниц: он снизил доходы бюджета и увеличил социальные расходы. Кроме того, сократились прямые иностранные инвестиции, важный источник притока денег. А ведь безработица среди северомакедонской молодежи постоянно уменьшалась с 2005 г. Но в 2020 г. она снова взлетела вверх.

Первый транш помощи был выделен в срочном порядке. Но чтобы получить второй транш, Северной Македонии понадобилось, среди прочего, создать специальный орган, специализирующийся на занятости молодежи. 160 млн евро макрофинансовой помощи выручили Северную Македонию в разгар кризиса, но это далеко не единственная задача помощи. Ожидается, что из-за проведенных реформ помощь будет иметь благоприятные средне- и долгосрочные последствия.

По словам европейского комиссара по экономике Паоло Джентилони, ЕС заинтересованы в стабильности в соседних странах с точки зрения сдерживания миграции и поддержания мира. Кроме того, эти страны являются торговыми партнерами стран ЕС.

О том, что макрофинансовая помощь ЕС дала Северной Македонии нам рассказал премьер-министр этой страны Димитар Ковачевский:

— Макрофинансовая поддержка ЕС нам очень помогла. Не только с точки зрения чисто финансовой, но также потому, что она помогла проведению реформ, начатых нами в области управления государственными финансами и в некоторых других областях. Она также подала ясный сигнал другим международным и финансовым институтам и донорам о том, что мы проводим стабильную экономическую политику.

— Трудно ли было проводить эти реформы?

Борьба с преступностью и коррупцией принесла результаты, так как мы улучшили наше положение в докладе Transparency International. Сейчас мы стали страной с признаками демократии, потому что раньше у наших демократических процедур наблюдались недостатки. И мы очень этому рады.

— Что делается для того, чтобы реформы не останавливались, а продолжались?

— Мы выстроили регулярную координацию с Европейским союзом и Европейской комиссией. Мы регулярно обмениваемся сообщениями. Мы много работаем над выстраиванием внутренних механизмов в нашей стране, в государственных органах, которые бы обеспечили продолжение реформ.

— Сейчас Северная Македония является кандидатом в члены ЕС. Следующий этап — переговоры о вступлении. Когда, на ваш взгляд, они могут начаться?

— Северная Македония твердо намерена стать полным членом североатлантических структур. В прошлом году мы отпраздновали 30-летие нашей независимости, что́ совпало с тем, что мы стали 30-м членом НАТО. Заявку о вступлении в ЕС мы подали еще 17 лет назад, но переговоры еще не начинались. К сожалению, в прошлом году появились новые проблемы, созданные бывшим правительством Болгарии. С новым болгарским правительством мы приступили к диалогу. Мы уже встречались с премьер-министром Болгарии здесь в Скопье с тем, чтобы восстановить доверие и уверенность.