Саммит ЕС-АС: сельскому хозяйству Африки нужна поддержка

Брайан Картер, Euronews: "Подобные саммиты - это дипломатические марафоны. Но помимо всех круглых столов, светских мероприятий, фотосессий и двусторонних встреч, лидеры также могут встречаться с другими партнерами для реализации конкретных проектов".

В Брюсселе министр финансов Демократической Республики Конго подписал соглашение с консалтинговой фирмой и французским агентством развития. В рамках этой сделки 600 тысяч евро будут выделены на разработку национального плана развития цифровой инфраструктуры.

Реми Риу, генеральный директор Французского агентства развития: "Это делается для того, чтобы определить политику, определить рамки, в которых будут осуществляться государственные инвестиции, а это могут быть и инвестиции Французского агентства развития или других участников, в первую очередь, частные инвестиции, чтобы они могли быть использованы должным образом".

По мнению конголезского правительства, этот цифровой переход принесет пользу нескольким секторам, в частности, сельскому хозяйству, которое является жизненно важным для экономики страны.

Николя Казади, министр финансов ДРК: "Мы должны прежде всего сделать так, чтобы вернуть сельское хозяйство на свое место. Оно сокращается, поскольку мы являемся горнодобывающей страной. Но амбиции правительства заключаются в том, чтобы изменить ситуацию, сделать так, чтобы сельское хозяйство и агропромышленность вернулись на свое место, и для этого необходимо, чтобы сельхозпроизводители, мелкие или крупные, использовали современные методы и средства для повышения продуктивности".

Вопрос о том, как создать устойчивые агропродовольственные системы, также стоит на повестке дня лидеров европейских и африканских стран, встречающихся в Брюсселе.

Голод и недоедание по-прежнему свирепствуют во многих частях мира. А разработка новых методов ведения сельского хозяйства потребует значительных изменений.

Пол Уолтон, исполнительный директор Фонда Африка-Европа: "Существует целый ряд инновационных методов, которые можно сделать гораздо более заметными и доступными. Мы знаем, что в разных частях Африки и Европы существуют фантастические области, связанные с устойчивыми агропродовольственными системами, способами регенеративного сельского хозяйства, но они менее заметны и менее доступны для финансирования и устойчивой поддержки, которая также необходима".

Нельзя терять времени. Негативные последствия изменения климата ощущаются на всем африканском континенте, что еще больше ставит под угрозу продовольственный суверенитет и подвергает риску миллионы людей.