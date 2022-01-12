Евро: 20-летняя проверка на прочность

20 лет назад в обращение на европейском континенте вышли банкноты и монеты евро. Какую роль она играет для нашей экономики и бизнеса два десятилетия спустя после своего появления?

До появления в наличной форме евро 3 года существовал в форме электронной. Первые евромонеты были отчеканены в 2002 г. здесь, на парижском монетном дворе, основанном еще в IХ в. Так начался отсчет новой эры.

Краткий экскурс в историю евро

1 января 2002 г. банкноты и монеты евро выпущены в обращение в 12 странах ЕС, заменив национальные валюты.

20 лет спустя евро пользуются 340 млн человек в 19 странах Евросоюза.

Задачей евро было упростить жизнь и путешествия, используя одну и ту же валюту в странах еврозоны. Сейчас это вторая по значимости после американского доллара валюта мира. Ею пользуются или привязывают к ней свою валюту в 60 странах и территориях вне границ ЕС.

В ближайшие годы на евро должны перейти еще 3 страны Европы.

Ирландский опыт

20 лет назад ирландцы обменяли свои фунты на банкноты и монеты евро. Оана Пейя, преподаватель экономики в Дублинском университетском колледже, считает, что это обеспечило ирландцам не только удобство при путешествии по Европе, но и устойчивый экономический рост:

«Переход на евро закрепил место Ирландии на едином рынке, привлек много прямых иностранных инвестиций, благодаря которым сейчас существует 20% рабочих мест, и усилил торговлю внутри ЕС, на который сейчас приходится 40% ирландского экспорта».

Но, как напоминает экономист, пример Ирландии — это еще и предупреждение о необходимости осторожно относиться к дешевым кредитам, чтобы избежать финансового кризиса, как в 2008 г.:

«Восстановление после того кризиса было трудным. Хотя после 2012 г. и до пандемии экономика Ирландии снова стала быстро расти, по 5% в год».

Надежный доступ на единый рынок

Особенно быстро росли высокотехнологичные отрасли, такие как фармацевтика. На них приходится 38% ирландского экспорта.

Завод компании Aerogen, расположенный недалеко от Голвэя, был основан как раз 20 лет назад. Он специализируется на производстве лекарственных аэрозолей. Директор предприятия Джон Пауэр позитивно оценивает итоги двадцатилетия:

«Наша валюта, фунт, была бы, конечно, незначительной по европейским меркам. Превратности валютного рынка сказывались бы на ирландском бизнесе. Но евро решил эту проблему».

В настоящее время на заводе работают 400 человек. Его продукция, которая используется при интенсивной терапии, экспортируется в 75 стран.

«У нас небольшой внутренний рынок, — говорит Джон. — а европейский рынок очень привлекателен для нас. В то время как 5 лет назад около 30% нашей продукции продавались за евро, а 70% — за евро. А сейчас, последние 2 года, — 50 на 50».

Адаптация к «брекситу»

Aerogen, ориентированный на мировой рынок, не пострадал от «брексита», в отличие от некоторых других отраслей, например, пищевой промышленности, ориентированной на британский рынок.

Но воздействие «брексита» не было только негативным, уточняет Оана:

«“Брексит”, несмотря на то, что он сильно отразился на ирландской экономике, создал новые возможности. На мой взгляд, у роста торговли со странами Евросоюза есть большой потенциал».

По данным Евробарометра, Ирландия вторая страна ЕС по уровню доверия к европейским институтам. А это значит, что ирландцы по-прежнему доверяют и единой европейской валюте.

Испытание прочности

Паскаль Донахо — министр финансов Ирландии и председатель Еврогруппы, в которую входят министры финансов стран Еврозоны. Он уверен, что евро доказал свою прочность, пройдя через испытание финансовым кризисом и пандемией:

«Нельзя сказать, что мы всегда сразу действовали правильно, отвечая на эти трудности. Но евро всё-таки выдержал эти испытания. Об этом свидетельствует то, как быстро идёт восстановление экономики в Еврозоне после кризиса, вызванного COVID-19. В четыре раза быстрее, чем после мирового финансового кризиса.

Полагаю, что практические повседневные выгоды от евро наиболее ощутимы. Неудобства и даже трудности, связанные с обменом валюты легко забываются. Но в истории Евросоюза был период, когда изменения курса обмена были настоящим испытанием для правительств и бизнесменов.

Следуем этапом может быть создание цифрового евро. ЕЦБ, Европейский центральный банк, сейчас занимается, я бы сказал, экспериментальной разработкой этого плана. Предположу, что, если мы встретимся снова через 20 лет, скорее всего мы будем говорить о цифровом евро.

Задача, которая стоит перед Еврозоной прямо сейчас, и это важно для евро, — восстановить экономику так, чтобы это, например, благоприятно отразилось на молодом поколении, чтобы женщины снова стали рабочей силой. Возникают новые способы организации труда в ходе восстановления экономики, более инклюзивные и справедливые. Я хочу, чтобы евро был долгосрочным знаком и символом важности и устойчивости Европы, лучшей, чем в прошлом, и постоянно меняющейся к лучшему».