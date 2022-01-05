Бизнес в облаках

В этом выпуске “Биржи идей” мы рассказываем о быстро развивающихся облачных технологиях и обработке больших данных. В прошлом году расходы на большие данные составили 215 млрд долларов. Что корпоративные гиганты делают с нашей личной информацией? Какие споры ведутся по по поводу использования личной информации? Что думают специалисты о будущем рынка облачных услуг?

В погоне за облаками

Нравится нам это или нет, но технологии меняют то, как крупные компании хранят информацию о своих клиентах. Если раньше они пользовались перфокартами, гибкими магнитными дисками и флэш-накопителями, то теперь нормой становится облачное хранение данных.

И компании щедро вкладывают деньги в виртуальное будущее. Расходы на сбор и анализ больших данных могут достичь 215 млрд долларов. Ожидается, что каждый год до 2026 они будут расти на почти 13%, а компании будут активно развивать отделы информационных технологий и программного обеспечения.

Облачные технологии означают, что данные доступны отовсюду, где есть интернет. Эксперты полагают, что с развитием этих технологий услуги будут всё больше дешеветь. Одна из компаний, вложивших за последние годы миллиарды долларов в облачные технологии, — Cisco.

Чинтан Пател, технологический директор компании в Британии и Ирландии, рассказал нам о том, как кампания расширяет свой облачный бизнес на фоне пандемийного кризиса:

«Срочная необходимость налаживать связь с работающими удаленно, записываться на прием к врачу через интернет, получать образование — всё это ускорило переход к облачным технологиям, которые могут обеспечить скорость и кроссплатформенность. Поэтому идея в том, чтобы найти оптимальное сочетание технологий и помочь нашим клиентам работать в этой среде безопасно».

Защита личных данных

Бизнес больших данных процветает, но сохраняются опасения относительно того, что̀ компании делают с собранной информацией о нас. Остается риск утечки этих данных. Такое уже случалось с платежными компаниями и телекоммуникационными сервисами. Насколько безопасно хранить данные в облаке? Насколько строгими должны быть государственные требования по защите личных данных к компаниям, работающим с большими данными?

Этот вопрос я адресовал Дэниелу Ньюмэну, основателю и главному аналитику компании Futurum Research, который снами на связи из Нью-Йорка.

«Существует бифуркация в том, как на это отвечает рынок. Я знаю, что во всем мире законы по этому вопросу становятся более жесткими. Но в то же время, думаю, что регуляторам и надзорным органам непросто удовлетворить потребителей и отрегулировать крупные компании, сделав их более открытыми и прозрачными при сборе и использовании данных. В принципе то, что эти компании узнают о нас может наносить вред, а также быть полезным с маркетинговой точки зрения».

Гонконг закручивает гайки

Споры вокруг личных данных разгораются сильнее в таких местах как Гонконг, в котором проходили массовые антиправительственные протесты. Местные власти недавно изменили закон о личных данных в интернете, чтобы защитить людей от так называемого «доксинга» — злонамеренной публикации в интернете чьих-либо личных данных.

«Только в 2019 г. имели место 5 тысяч случаев того, как личные данные и информация использовались для запугивания, — говорит бывший глава комиссии по вопросам личных данных Гонконга Стивен Вон. — Сейчас законы изменились и "доксинг" стал преступлением».

Но специалисты по личным данным усматривают негативную тенденцию. Разговоры о новом китайском законе о личных данных ведутся не только в Гонконге, но и в других частях Азии. Последствия почувствуют во всё мире, считает адвокат и специалист в области личных данных Алекс Хилл:

«Этот закон будет применяться не только в Гонконге, но и во всем мире. Например, в случае, если кто-то в Гонконге будет продавать товары и услуги людям в Китае и наблюдать за их поведением».

Правительство Гонконга рассчитывает сделать город азиатским центром инноваций. Но из-за того что законы о личных данных и безопасности в интернете становятся здесь всё более сложными, этого может не случиться.