Космические туристы благополучно завершили свое путешествие

Корабль Crew Dragon, экипаж которого впервые полностью состоял из гражданских лиц, совершил посадку в Атлантическом океане неподалеку от побережья американского штата Флорида.

Астронавты-новички находились на околоземной орбите около трех суток. За это время члены экипажа провели ряд научных исследований. Эксперименты касались влияния невесомости на организм человека.

Во время полета корабль достиг орбиты высотой 590 км, что значительно выше орбиты Международной космической станции (около 420 км). В экипаж входили врач из детской больницы в Мемфисе Хейли Арсено, профессор геологии Сайен Проктор, сотрудник аэрокосмической корпорации Lockheed Кристофер Семброски, а также американский миллиардер Джаред Айзекмэн. Именно он оплатил, не раскрывая сумму, все четыре места на корабле.