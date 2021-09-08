Сальвадор: биткоину рады не все

В Сальвадоре, признавшем в среду биткойн официальной валютой, прошли массовые выступления людей, недовольных нововведением.

В Сальвадоре начиная со среды биткойн признан официальным платёжным средством, что вызвало возмущение у многих местных жителей. При этом днём ранее стоимость биткойна, достигавшая 52 тысяч долларов, резко упала, опустившись в какой-то момент ниже 43 тысяч. Многочисленные технические сбои, сопровождавшие нововведение, усилили недовольство людей.

– Сальвадор стал подопытным кроликом, – говорит один из демонстрантов, – над нами проводят монетарный эксперимент, который ударит здесь по самым бедным и незащищённым.

– Мы выступаем против, потому что эта валюта нам совсем не подходит. Мы бедные фермеры, фруктами торгуем, и что нам, скажите, делать с этими биткойнами?

Впрочем, определённая категория граждан горячо приветствeтствует широкое использование криптовалюты. Среди них Брук Пирс – бывший актёр, миллиардер:

– Это словно цифровое золото, способ отложить деньги на чёрный день, сохранить сбережения. Пока что все, кто участвовал в этом длительное время, преуспели, и я уверен, что так и дальше будет продолжаться.

По расчётам ряда экспертов, стоимость биткойна уже к концу года удвоится и достигнет 100 тысяч долларов, после чего рост продолжится. Подействует ли этот аргумент на сальвадорских фермеров – покажет время.