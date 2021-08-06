Платформа "Горизонт 2020" привлекает инвестиции в развитие телемедицины

Каждый год Европа инвестирует миллиарды евро в исследования и инновации. Но какой результат они приносят? И могут ли частные компании получить доступ к части этих фондов?

“Планета бизнеса” побывала в Ирландии, чтобы познакомиться с интернет-сервисом, создающим новые возможности для инвестиций в ЕС. Дублинская фирма RedZinc, специализируется в телемедицине, с его помощью смогла выйти на новый уровень.

Её программное обеспечение и миникамеры позволяют врачам общаться с пациентами удаленно. Эта технология оказалась очень востребованной во время пандемии, позволяя ставить диагнозы и назначать лечение на расстоянии.

“Мы запустили производство переносных мини-камер для медиков и других профессионалов, выезжающих по вызову, —рассказывает основатель компании Донал Моррис. — Затем мы их дополнили системой удалённой поддержки оказания первой помощи. Она обеспечивает пациентам правильную и своевременную помощь”.

Мартин Кёрли, директор департамента трансформации и инноваций службы здравоохранения Ирдандии приветствует технологическую революцию в оказании первой помощи:

“Эта технология создаёт совершенно новый подход к оказанию медицинской помощи на месте. Бригада скорой помощи сможет использовать видеосвязь для консультаций с реанимационным отделением. Вместе они смогут принимать самое оптимальные решения”.

Компания RedZinc получила 2 млн евро в рамках программы ЕС “Горизонт 2020”. Кроме того, интернет-платформа программы “Горизонт” позволила компании наладить контакт с частными инвесторами. Донал Моррис намерен расширять производство, реализуя проект по оборудованию миникамерами и системами удалённой связи учебные больницы, занятия в которых прекратились из-за пандемии.

Платформа “Горизонт” продвигает финансирование из бюджета ЕС исследовательских и инновационных проектов, служа мостом между вновь созданными компаниями и частными инвесторами, ищущими новые возможности.

Управляющим венчурным фондом Сириль Демария регулярно пользуется этой платформой, так как она, по его словам, очень хорошо сделана с технолгической точки зрения и открывает панъевропейскую перспективу, "которая не видна из офиса”.