Европейский план спасения туристического сезона

Туристический сектор продолжает нести убытки из-за ограничений, связанных с пандемией. Чтобы узнать, как владельцы курортов привлекают туристов, мы приехали в Португалию.

Vila Gale – одна из крупнейших гостиничных компаний Португалии. Ей принадлежат около 40 гостиниц и домов отдыха, в том числе в городе Элваш, расположенном недалеко от испанской границы. Они разбросаны по всей стране. После месяцев самоизоляции компания возлагает надежду на летний сезон. Ключ к успеху – быстрое получение от властей «Европейского знака защищённости туристов от COVID-19» (The European Tourism COVID-19 Safety Seal). Он призван обеспечить единые стандарты санитарных мер гостиничного бизнеса в ЕС. Гостиницы не обязаны получать этот знак. Но выполнив все требования европейского протокола CWA 5643, в чём должен удостовериться уполномоченный орган национального правительства, гостиница может поместить этот знак у себя на входе.

По словам руководителя Vila Gale Гонсалу Ребелу Алмейды, эта гостиничная сеть посчитала важным для себя обзавестись этим знаком-сертификатом, чтобы вновь обрести доверие клиентов, чтобы люди могли чувствовать себя в полной безопасности. Получить этот знак для Vila Gale было нетрудно, потому что в гостиницах сети уже действовали санитарные и гигиенические правила. Сложнее всего, по словам Гонсалу, даётся обеспечение европейских норм социального дистанцирования в ресторанах, барах и бассейнах.

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Несмотря на растущие опасения из-за распространения дельта-варианта, туристический бизнес сохраняет надежду, что этот знак, также как и новый европейский ковидный пропускукрепят уверенность людей в безопасности путешествий.

Об особенностях европейского знака защищённости туристов нам рассказала Наталия Ортис де Сарате, работающей в Испанской ассоциации по вопросам стандартизации европейских документов и секретарём EUROSAFETOUR:

«Для получения этого знака гостиница должна принять ряд санитарных мер на всех этапах деятельности гостиницы. Они касаются персонала, уборки, вентиляции, информирования и прочих мер, зависящих от конкретной ситуации с COVID-19. Большинство гостиниц уже адаптировалось к функционированию в условиях пандемии. Поэтому выполнение условий для получения знака должно пройти без затруднений».

По словам Гонсалу, работники туристического бизнеса хотели бы, чтобы в ближайшем будущем санитарно-гигиенические правила были одинаковыми во всех странах, так как это очень важно для восстановления уверенности людей и возобновления путешествий и туризма по всей Европе.