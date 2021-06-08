Крупнейшие мировые СМИ оказались недоступны из-за сбоя облачного сервиса

Несколько веб-сайтов по всему миру, включая такие крупные СМИ, как "Би-би-си", The Guardian, The New York Times и Euronews, а также порталы Белого дома, британского правительства, сайт платформы Reddit и платежной системы Paypal оказались недоступны во вторник около 11 часов МСК.

Некоторые сайты вернулись онлайн к 11:30.

При попытке подключения многие веб-сайты показывали сообщения "Ошибка 503. Сервис недоступен" или "Ошибка подключения".

Примерно в это же время на сайте Белого дома появилось сообщение "Эта страница не работает".

Сообщение "Ошибка 503" указывает на проблему с информационными серверами.

Сервис, отслеживающий проблемы с доступом в интернет Down Detector сообщил, что произошедшее может свидетельствовать о "масштабном сбое" в работе американского поставщика облачных услуг Fastly.

"В настоящий момент мы изучаем потенциальные проблемы в работе наших CDN-услуг", - говорится в сообщении на сайте Fastly. Позже компания добавила, что "проблема установлена и в настоящий момент она устраняется".

В переводе на русский CDN (Content Delivery Network) означает "Сеть доставки и дистрибуции содержимого". CDN - ключевая часть инфраструктуры интернета. Компании по всему миру зависят от банков серверов для повышения производительности своего доступа в интернет и к собственным онлайн-услугам.

Сбой в работе инфраструктуры CDN негативно отразился на многих новостных сайтах, а также на розничной онлайн-торговле Amazon.