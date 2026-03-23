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Суд по делу о ж/д катастрофе в Темпи: протесты семей жертв и нехватка мест

Испытание для Темпи
Испытание для Темпи Авторское право  ΑΠΕ - ΜΠΕ
Авторское право ΑΠΕ - ΜΠΕ
By Apostolos Staikos & George Dimitropoulos & euronews и ΕΡΤ
Опубликовано Последние обновления
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Слушание началось с оглашения имен обвиняемых и продолжилось чтением обвинительного заключения

"Я не хочу останавливать процесс — это вы меня останавливаете", — заявил председатель Апелляционного суда по уголовным делам в греческой Ларисе, возглавляющий коллегию из трёх судей. В течение пяти напряжённых часов то вставал, то вновь занимал своё место, пока наконец не было объявлено, что слушание откладывается до 1 апреля. Суду предстоит решить, что делать с залом, в котором проходит процесс.

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Заседание по делу о трагедии в Темпи переносилось четыре раза — с 9 утра до полудня. К полудню стало казаться, что ситуация зашла в полный тупик: адвокаты настаивали на приостановке разбирательства до решения Верховного суда относительно условий в зале здания "Геополис" в Ларисе.

Что произошло с утра

Сразу после начала процесса был объявлен новый перерыв, поскольку продолжались протесты по поводу вместимости зала суда, где проходит заседание.

"Некоторые из 250 адвокатов сидели на свидетельских трибунах, в то время как для публики мы насчитали всего 120 стульев, - сообщили греческие СМИ. - Возникла новая техническая проблема с акустикой, и людям, приехавшим издалека, негде присесть".

Председатель суда попросил представителей СМИ покинуть зал, чтобы дать возможность войти адвокатам — их насчитывается около 250 человек.

"Вы уже оскорбили нас, приведя сюда", — выкрикнул один из родственников жертв трагедии в Темпи в сторону судейской скамьи. Даже внутренний двор здания оказался переполнен.

"Немыслимо, чтобы этот процесс проходил в таких условиях. Если вы считаете, что это соответствует статье 6 ЕКПЧ, то о справедливом судебном разбирательстве речи быть не может", — заявил адвокат стороны обвинения.

Представитель Пленума коллегии адвокатов Тео Мандас отметил:

"Мы пришли сюда, ожидая зал площадью 600 квадратных метров, а оказались в помещении, унизительном для всех присутствующих. Некоторые воспринимают этот суд как формальность, а не как процесс, имеющий огромное значение. Мы не намерены легитимировать условия, которые ухудшают ход разбирательства".

Зал суда, расположенный в конференц-центре комплекса "Геополис", был превращён в строго охраняемое пространство со специальными ограждениями и усиленными мерами безопасности. Входы разделены: судьи проходят через задний вход, адвокаты и люди с ограниченными возможностями — через боковые, а родственники жертв, пострадавшие, свидетели, журналисты и граждане — через главный. Для прессы установлены специальные контейнеры, а команда Красного Креста дежурит для оказания экстренной помощи.

Слушания начались с оглашения имён обвиняемых и продолжились чтением обвинительного заключения. Повестка насчитывает 1 267 страниц и включает пять обвинений, большинство из которых относятся к категории тяжких преступлений и могут повлечь пожизненное заключение. Материалы дела, зачитанные в суде, составляют 570 документов.

"Судебный процесс начинается, а у нас нет ответа по эксгумации".

"Судебный процесс начинается, а у нас до сих пор нет ответа по эксгумации", — заявил президент Ассоциации родственников жертв Павлос Асланидис, подчеркнув, что "нет обвинительного заключения в отношении Hellenic Train и обугленных тел".

Отец погибших Никос Плакиас добавил:

"Прошло три года, а никто из виновных не сидит в тюрьме. Пусть этот процесс завершится, пусть будут названы обвиняемые — и тогда каждый сможет действовать законным путём".

Мария Карыстиану подчеркнула:

"Мы, родители, сидим и наблюдаем за этим издевательством. Но мы всё равно будем продолжать говорить, требовать правды и делать то, что должны".

Родственник жертвы Джордж Кутсопулос сказал:

"Сегодня мы ожидаем еще одного оправдания, не такого, как в судах Ларисы. Теперь мы ждем, одумаются ли виновные".

Рано утром между родственниками жертв и бывшим президентом OSE, который проходит по делу как один из обвиняемых, возникла напряжённость. По данным ERT, мужчина‑отец одной из жертв оставался в помещении и отказывался отвечать, в то время как зал был переполнен до предела — "иголке было некуда упасть".

Президент Ассоциации родственников жертв Павлос Асланидис назвал судебный процесс историческим и поблагодарил граждан, которые собрались у здания суда, требуя справедливости.

У здания проходит акция протеста с лозунгами "Мы — голос всех погибших" и "Преступление в Темпи не будет скрыто". Район вокруг конференц‑центра, где проходит слушание, усиленно охраняется: на месте находятся не менее десяти полицейских машин и три взвода сил правопорядка.

Заявление Кутсумбаса

"Мы будем рядом с греческим народом и родственниками жертв — на улицах борьбы, в парламенте и в залах суда, чтобы восторжествовала справедливость, чтобы не было новых Темпи, чтобы были раскрыты все причины и установлена вся политическая и, прежде всего, уголовная ответственность тех, кто её несёт», — заявил генеральный секретарь ЦК ККЕ Димитрис Кутсумбас, находящийся в Ларисе у места проведения процесса.

Он подчеркнул, что "весь процесс превращается в хаос", отметив "огромные пробелы" и "неполноту обвинительного заключения".

По его словам, "имеются документы, которые не были предоставлены вовремя, и новые доказательства, появившиеся благодаря видеозаписям коммерческого поезда". Кутсумбас напомнил, что партия подала запрос в парламент, чтобы обеспечить условия, позволяющие всем родственникам жертв присутствовать на заседаниях в главном зале суда.

Он также заявил, что "правительство скрывает ответственность министров и других должностных лиц", и подчеркнул, что, по мнению партии, "нынешнее правительство пытается не допустить раскрытия всей правды". Завершая выступление, он добавил: "Мы не позволим этому случиться. Это не пройдёт".

Дополнительные источники • ΑΠΕ - ΜΠΕ

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