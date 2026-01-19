The Cube: Президент Польши продвигает платформу для биткоина?

В ролике, размещенном на сайтах X и Instagram, президент Польши Кароль Навроцкий рекламирует инвестиционную платформу под названием Bitcoin Trader AI.

В ролике президент якобы говорит: "Ровно после полуночи сегодня последний шанс стать частью правительственной программы Bitcoin Trader AI".

Однако этот ролик был вырван из контекста и, скорее всего, изменен с помощью искусственного интеллекта.

Обратный поиск изображений показывает, что оригинальное видео было размещено Каролем Навроцким в ноябре 2025 года, в котором он оправдывал использование своего права вето и просил правительство консультироваться с ним по законопроектам на ранних стадиях.

Навроцкий, член правой партии "Право и справедливость" (PiS), неоднократно конфликтовал с лидером центристов Дональдом Туском.

Согласно конституции Польши, президент имеет право накладывать вето на принятые парламентом законы, не позволяя им вступить в силу, если законодатели не смогут отменить это решение.

С момента вступления в должность Навроцкий часто пользовался этим правом, накладывая вето на законы, направленные на продление льгот, получаемых украинскими беженцами в Польше, на поправки к законопроекту о защите животных, направленные на запрет постоянного содержания собак на цепи, и, совсем недавно, на закон о реализации Закона ЕС о цифровых услугах - шаг, который может грозить Варшаве высокими штрафами, установленными Брюсселем.

В оригинальном видео Навроцкий объясняет, что использует президентское вето для защиты интересов граждан, правовой прозрачности и стабильности государства, а не для того, как показано в подделанном ролике, чтобы побудить зрителей инвестировать в биткоин.

По данным польской организации по проверке фактов Demagog, ролик был изменен с помощью искусственного интеллекта, чтобы включить рекламу инвестиционной платформы в оригинальную речь Навроцкого.

Сравнение кадров из обоих видео показывает, что движения рта и голос президента не совпадают с оригинальной записью ноября 2025 года, что указывает на то, что ролик был изменен с помощью искусственного интеллекта.

Нет никаких достоверных свидетельств того, что Навроцкий призывал людей инвестировать в эту биткоин-платформу, хотя в декабре 2025 года он наложил вето на законопроект, который должен был регулировать рынок криптоактивов в Польше, утверждая, что он равносилен чрезмерному регулированию рынка.

Общая схема мошенничества

Это не первый случай, когда кадры с Навроцким - или другими европейскими лидерами - используются для создания фальшивок с целью продвижения криптоинвестиций.

В ходе расследования мошенничества с онлайн-инвестициями в Европейском союзе выяснилось, что министр обороны Германии фигурировал в созданных искусственным интеллектом рекламных объявлениях о мошеннических инвестициях.

Еще одно расследование показало, что жертвой мошенников стал голландский ультраправый политик Герт Вилдерс. Мошенники создавали видеоролики на YouTube с использованием синтетического клонирования голоса и визуальных эффектов, созданных искусственным интеллектом, чтобы подражать Вилдерсу и убедить зрителей инвестировать в мошенническую торговую платформу.

Жертвы таких схем обычно перенаправляются на сторонний сайт, где их просят предоставить личные данные или сделать первоначальный депозит. Группы по защите прав потребителей предупреждают, что пользователи могут потерять тысячи евро благодаря таким программам.

Искусственный интеллект ускорил развитие этих схем, упростив создание убедительной рекламы для платформ и потенциально завоевав доверие зрителей.

Распространение фальшивого видео произошло в тот момент, когда Навроцкий отказался подписать закон, предусматривающий внедрение в Польше Закона ЕС о цифровых услугах.

Как отмечает Demagog, часть этого закона заключается в том, что он призван заставить онлайн-платформы быстрее удалять незаконный контент, например, финансовые аферы.

The Cube, команда Euronews по проверке фактов, обратилась за комментарием в офис Навроцкого, но не получила ответа к моменту публикации.