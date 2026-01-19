ЕС сдерживает "торговую базуку" в поисках дипломатического решения спора с США по Гренландии

Европейский союз воздерживается от применения инструмента против принуждения, также известного как "торговая базука", в ответ на угрозы президента США Дональда Трампа ввести пошлины в отношении ЕС из-за Гренландии. Во время экстренного заседания в Брюсселе в воскресенье лидеры ЕС заявили, что в первую очередь хотят уделить приоритетное внимание диалогу и дипломатии с США.

"Торговая базука" ЕС ранее не применялась

"Торговая базука", ранее известная как инструмент против принуждения (ACI), - это мощный инструмент, принятый в 2023 году, который позволяет ЕС наказывать недружественные страны за "экономический шантаж" путем ограничения торговых лицензий и закрытия доступа к единому рынку. Этот инструмент еще не использовался.

Источники сообщили Euronews, что ЕС может ввести пошлины в размере 93 миллиардов евро в отношении американских товаров, если Трамп выполнит свою угрозу ввести дополнительные 10-процентные пошлины для восьми европейских стран, включая Данию, Германию и Францию, 1 февраля.

Решение о восстановлении пошлин, приостановленных в прошлом году, будет принято после истечения этого срока, установленного Трампом.

Пакет мер в размере 93 миллиардв евро был подготовлен в прошлом году на фоне неопределенности относительно того, согласится ли Трамп на заключение торговой сделки между ЕС и США, и предусматривал ответные тарифы ЕС в размере до 30 % на ряд американских товаров - от автомобилей до мяса птицы.

Пакет был отложен, когда летом прошлого года председатель Комиссии Урсула фон дер Ляйен и президент Трамп согласовали торговую сделку между ЕС и США, установив базовые тарифы в размере 15 % на большинство экспортных товаров ЕС в США и снизив при этом пошлины на многие американские промышленные товары до 0 %.

Однако угрозы Трампа ввести дополнительные пошлины в связи со спором по Гренландии сорвали эту сделку, после того как основные политические лидеры Европейского парламента заявили, что голосование по ратификации соглашения, назначенное на конец месяца, теперь будет отложено.

Тем временем президент Европейского совета Антониу Кошта созвал внеочередной саммит лидеров ЕС. Он состоится в "ближайшие дни". Источник, знакомый с вопросом, предположил, что саммит пройдет в четверг, 22 января.

Дипломат, знакомый с ходом воскресных переговоров в Брюсселе, на которых все 27 стран-членов были представлены своими послами, сообщил, что государства-члены выразили солидарность с Данией и Гренландией, их суверенитетом и территориальной целостностью.