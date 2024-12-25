Насилие в Мозамбике после выборов привело к гибели 21 человека за сутки

После того как Конституционный совет подтвердил победу Даниэля Чапо на выборах 9 октября, на улицах вновь начались беспорядки. Среди погибших - двое полицейских.

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Через двадцать четыре часа после того, как Конституционный совет Мозамбика подтвердил победу Даниэля Чапо на президентских выборах, на улицах Мапуту, Бейры и Нампулы вновь вспыхнули беспорядки.

Министр внутренних дел Мозамбика Паскоаль Ронда заявил накануне на пресс-конференции, что волна насилия и грабежей была спровоцирована объявлением суда.

Волну насилия и грабежей возглавили в основном молодые сторонники проигравшего кандидата Венасио Мондлане, который набрал 24 % голосов и занял второе место. Даниэль Чапо, поддерживаемый ФРЕЛИМО, ощутимо его опередил с 65 % голосов.

"За последние 24 часа на территории страны было зарегистрировано 236 актов насилия, в результате которых погиб 21 человек, в том числе два сотрудника полиции Республики Мозамбик", - заявил Ронда. По словам министра, 13 гражданских лиц и 12 полицейских получили ранения.

Ронда сообщил, что было подожжено 25 автомобилей, в том числе два полицейских. Он также добавил, что нападениям и актам вандализма подверглись 11 полицейских подразделений и пенитенциарное учреждение, а 86 заключенных были освобождены.

Люди не признают результаты выборов

Напряженность в стране была высока задолго до решения Конституционного совета, объявленного в понедельник.

С 21 октября в ходе протестов было убито более 150 человек, сообщила мозамбикская общественная организация Decide Electoral Platform, наблюдающая за выборами. Тридцать четыре человека из них были убиты в период с 4 по 10 декабря, поскольку протесты не подают признаков прекращения, заявила группа.

Правозащитные группы критикуют власти Мозамбика за то, что они называют жестоким подавлением мирных протестов против выборов. По мнению оппозиционных партий, их результаты были сфальсифицированы. Их лидеры призвали к протестам. Международные наблюдатели также отметили нарушения в ходе голосования.

21 человек погиб за последние 24 часа

В стране с населением 34 миллиона человек сохраняется напряженная обстановка с момента проведения всеобщих выборов 9 октября. Сторонники Мондлане, в основном сотни тысяч молодых людей, вышли на улицы. Полиция применила силовые методы.

С понедельника 23 января погиб еще 21 человек. Эти убийства, которые партия Мондлана назвала "политическими убийствами", усилили напряженность после спорных президентских выборов. С тех пор тысячи людей вышли на улицы в знак протеста против партии ФРЕЛИМО, которая правит Мозамбиком почти полвека.

На кадрах, распространяемых в различных социальных сетях, видно, как демонстранты поджигают и грабят магазины в столице Мапуту, Бейре и Нампуле. Муниципальные служащие разбежались.

Cenário de guerr@ em NampulaAcontecimento 24.12.2024Siga Acontecimentos Moçambique Aqui a verdade não será ocultada Posted by Acontecimentos Moçambique on Tuesday, December 24, 2024

Правительство Мозамбика повысило уровень безопасности, усилив имеющиеся средства. Ситуация оставалась напряженной в столице во вторник вечером, после целого дня насилия и грабежей со стороны протестующих.

Европейский союз "крайне обеспокоен" насилием

Во вторник Европейский союз заявил, что очень обеспокоен вспыхнувшим после выборов насилием в Мозамбике. В официальном заявлении ЕС призывает стороны к "сдержанности и просит их воздержаться от любых действий, которые могут еще больше усилить напряженность".

"Мы также призываем к подотчетности и справедливости, чтобы разрешить случаи нарушения прав человека", - заявляет ЕС. Брюссель направил на выборы в Мозамбике миссию по наблюдению за выборами (EUOM), состоящую примерно из 180 человек, которые выявили "нарушения":

"EUEOM обнаружила нарушения во время подсчета голосов и необоснованное изменение результатов выборов. Миссия призвала избирательные органы обеспечить максимальную прозрачность процесса подсчета и подведения итогов", - говорится в заявлении.