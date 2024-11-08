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В Мозамбике уже месяц не утихают антиправительственные протесты

Протесты в Мозамбике
Протесты в Мозамбике Авторское право Carlos Uqueio/AP Photo
Авторское право Carlos Uqueio/AP Photo
By Euronews
Опубликовано
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В столице Мозамбика Мапуту прошла крупнейшая за последний месяц антиправительственная акция протеста. Сторонники оппозиции обвиняют власти в подтасовке результатов выборов 9 октября.

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Власти Мозамбика направили на улицы военных для поддержания порядка после нескольких недель антиправительственных протестов.

На выборах 9 октября кандидат от правящей почти 50 лет социал-демократического движения ФРЕЛИМО Даниэль Шапу победил на президентских выборах, оппозиция обвинила власти в подтасовке результатов.

В знак протеста тысячи людей устраивают пожары и баррикадируют дороги в столице страны Мапуту. Полиция отвечает им слезоточивым газом и резиновыми пулями.

За месяц были убиты по меньшей мере 18 человек, только на последней акции протеста в четверг пострадали не менее 66.

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