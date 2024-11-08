В Мозамбике уже месяц не утихают антиправительственные протесты

By Euronews

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Власти Мозамбика направили на улицы военных для поддержания порядка после нескольких недель антиправительственных протестов.

На выборах 9 октября кандидат от правящей почти 50 лет социал-демократического движения ФРЕЛИМО Даниэль Шапу победил на президентских выборах, оппозиция обвинила власти в подтасовке результатов.

В знак протеста тысячи людей устраивают пожары и баррикадируют дороги в столице страны Мапуту. Полиция отвечает им слезоточивым газом и резиновыми пулями.

За месяц были убиты по меньшей мере 18 человек, только на последней акции протеста в четверг пострадали не менее 66.