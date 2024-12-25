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Завтрак в Будапеште: последователи Кришны накормили в Рождество тысячи бездомных

Очереди в парке Неплигет.
Очереди в парке Неплигет. Авторское право Euronews
Авторское право Euronews
By Euronews
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В Венгрии растет число нуждающихся и бездомных. Им в помощь - горячая еда от НПО "Пища для жизни". В Рождество волонтеры раздали 2,5 тысячи горячих завтраков.

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Рождество - с вкусной едой для каждого: 2500 человек накормили в Будапеште волонтеры-кришнаиты, раздав бездомным и нуждающимся вегетарианские горячие блюда и крепкий чай. Среди пришедших за едой в столичный парк Неплигет были и и многодетные, и малоимущие пожилые. В Венгрии на фоне рекордных цен на жилье, роста инфляции и низких социальных пособий в прошлом году наметился рост числа бедных, этот риск грозит пятой частью населения.

У Ими нет дома. "По крайней мере, я смог поесть Рождество, - говорит мужчина, получивший горячий завтрак. - Это большая помощь. К сожалению, на улице все становятся алкоголиками".

Рождественская кампания благотворительной организации "Пища для жизни" длится два месяца - с декабря по январь. За это время ее активисты помогают 10 тысячам нуждающихся. Обычно самыми напряженными оказываются дни в канун Рождества.

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