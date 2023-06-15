Как Сирия с помощью Европы стала более крупным наркодилером, чем мексиканские картели

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Малоизвестный наркотик каптагон приносит сирийскому режиму в три раза больше доходов, чем мексиканским картелям вместе взятым. Казалось бы, при чем здесь Европа?

Вы, вероятно, никогда о нем не слышали.

Но наркотик под названием каптагон, вызывающий сильное привыкание и похожий на амфетамин, заполонил весь Ближний Восток.

По оценкам правительства Великобритании, 80% этого наркотика производится в Сирии, обеспечивая режиму Асада "примерно в три раза больший объем торговли, чем имеют мексиканские картели".

Но как это стало возможным? И что вообще такое каптагон?

На Ближнем Востоке каптагон используют многие, там он продается в виде таблеток или порошка.

Студенты принимают его для повышения работоспособности, водители такси, грузовиков и даже солдаты используют этот препарат, чтобы не спать и выполнять свою работу, а те, кто сталкивается с нехваткой еды заменяют каптагоном, объясняет Кэролайн Роуз, директор New Lines Institute.

Благодаря своим эйфоризирующим свойствам он популярен среди любителей вечеринок в Персидском заливе.

Сам каптагон был разработан в Германии в 1960-х годах как фармацевтическое средство для лечения СДВГ, нарколепсии и депрессии.

Один из его активных ингредиентов, фенетиллин, был внесен в черный список ООН в 1986 году, что заставило большинство стран прекратить его использование.

Однако вскоре в Болгарии появились новые производственные центры, откуда турецкие криминальные группировки контрабандой доставляли поддельные таблетки на Ближний Восток, говорится в докладе Европейского центра мониторинга наркотиков и наркомании за 2018 год.

Когда в начале 2000-х годов местные власти стали преследовать каптагон, или Отца двух полумесяцев, как его иногда называют на Ближнем Востоке, производство переместилось в Сирию.

После начала гражданской войны в Сирии в 2011 году оно резко возросло.

"Политический вакуум и вакуум безопасности, возникший в ходе гражданской войны в Сирии, и последовавший за этим экономический коллапс создали широкие возможности для процветания незаконной экономики, такой как производство каптагона", - сказала Роуз в интервью Euronews.

Она назвала торговлю им "ключевым альтернативным источником дохода" для сирийского режима и его союзников, стремящихся избежать западных санкций и "поддержать местные структуры власти", особенно на юге страны.

"Асад превратил Сирию в наркоферму"

В последние несколько лет начали звучать тревожные звонки.

Хотя из-за нехватки данных трудно подсчитать точное влияние каптагона на ближневосточное общество, он становится одной из ключевых проблем в регионе.

"Наркотики - один из бичей общества, поскольку они разрушают его, особенно на Ближнем Востоке, где молодежь страдает от безработицы в свете резкого ухудшения экономических условий из-за политики правителей, - сказал Euronews Таим Альхадж, сирийский журналист-расследователь. - Высокопоставленные члены семьи Асада организованно производят наркотики с целью заработать деньги и еще больше погрузить молодежь в коррупцию, чтобы удержать ее от отстаивания своих узурпированных прав. Наркотики - это ключ к большой двери преступности в любом обществе, тем более в такой стране, как Сирия, которая живет в состоянии хаоса в сфере безопасности".

Тем не менее, Сирия не одинока.

В конце августа 2022 года власти Саудовской Аравии провели крупнейшую в своей истории операцию по борьбе с наркотиками, обнаружив 46 миллионов таблеток амфетамина, спрятанных в партии муки.

В феврале того же года Иордания пресекла попытку контрабанды 16 миллионов таблеток каптагона - это больше, чем все количество, изъятое в 2021 году.

Роуз говорит, что в большинстве ближневосточных государств отсутствуют надлежащие системы реабилитации и снижения вреда, а также кампании по повышению осведомленности населения.

Это особенно очевидно в Сирии.

Несмотря на то, что режим и его союзники получают миллиарды от торговли, по словам Роуз, "мало свидетельств того, что доходы от каптагона вливаются в государственные сектора Сирии".

Мутные деньги вместо этого пополняют карманы "королей" и помогают поддерживать "динамику сирийского аппарата безопасности" в его продолжающейся борьбе с повстанцами, финансируя вербовку и снабжение, добавляет она.

Это также важный козырь для находящегося в изоляции Башара аль-Асада, тема которого поднимается на дипломатических переговорах между арабскими странами, пытающимися нормализовать отношения.

"Торговля наркотиками и контрабанда стали картой политического давления, которую Асад использует на переговорах", - говорит журналист-расследователь Альхадж.

В мае Дамаск согласился сотрудничать с Иорданией и Ираком для выявления источников производства и контрабанды наркотиков. А неделю спустя крупный сирийский контрабандист наркотиков и его семья были убиты в результате предполагаемого иорданского авианалета на юге Сирии.

Роль Европы в продвижении каптагона

Однако выгоду получает не только сирийский режим.

По словам директора New Lines Institute, Европа участвует в торговле и производстве каптагона, являясь "ключевым перевалочным пунктом" для поставок наркотика.

Контрабандисты, стремящиеся снизить подозрения в отношении грузов, отправляемых с территорий, контролируемых сирийским режимом, переправляют таблетки сначала в европейские морские порты или создают подставные компании в глубине страны, чтобы перенаправлять грузы на рынки назначения", - объясняет она.

"Прокладывая маршрут каптагона через Европу, контрабандисты пытаются повысить доверие к своим грузам и снизить вероятность досмотра", - добавляет Роуз.

Какая-то часть из этих запрещенных наркотиков неизбежно попадает на европейские рынки.

"Без сомнения, организованные банды в европейских странах работают в координации с семьей Асада, занимаясь поставками наркотиков в Европу", - говорит Альхадж.

В 2020 году итальянская полиция изъяла около 14 тонн таблеток каптагона на сумму около 1 млрд евро, назвав это крупнейшей в мире операцией такого рода.

Каптагон, изъятый среди других запрещенных предметов в Греции, 2017 год Thanassis Stavrakis/Copyright 2017 The AP. All rights reserved.

По словам обоих экспертов, борьба с каптагоном, как и с большинством других запрещенных наркотиков, требует многостороннего решения.

В краткосрочной перспективе Роуз предлагает улучшить "коммуникацию между странами транзита и назначения каптагона".

"Необходимо наладить обмен разведданными и координацию стратегии борьбы с каптагоном", - сказала она в интервью Euronews, предостерегая от "прямого сотрудничества с сирийским режимом", который использует свой контроль над торговлей, чтобы "добиться уступок".

Альхадж говорит, что для решения проблемы в Сирии необходимо найти системные решения: "Проблема каптагона - не самая страшная проблема в Сирии. Страна живет в состоянии тирании благодаря господству семьи Башара аль-Асада, которая правит железом и огнем, и убила сотни тысяч и переселила миллионы людей. С режимом Асада нужно покончить в первую очередь потому, что эта семья - корень коррупции и разрухи в этой стране".