Кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску и его сторонники вышли к закрытому избирательному участку в центре Бухареста, чтобы выразить свой протест против отмены итогов первого тура выборов президента. В нём политик, представляющий ультраправые силы, не будучи фаворитом, неожиданно одержал победу.

Но Конституционный суд страны аннулировал результаты голосования.

Ранее румынские спецслужбы заявили о вмешательстве России, которая якобы проводила масштабную кампанию продвижения кандидата Джорджеску в соцсетях, главным образом в TikTok и Telegram. Москва свою причастность отрицает.

Кэлин Джорджеску, кандидат в президенты Румынии

"Отмена результатов выборов - это фактически отмена демократии, нашей с вами свободы!"

В своём вердикте КС сослался на незаконное использование цифровых технологий, включая искусственный интеллект, а также на незадекларированные источники финансирования. Не называя имён, суд заявил, что один из кандидатов пользовался “привилегированным положением" в соцсетях, что сказалось на волеизъявлении избирателей.

Соперница Джорджеску - проевропейский кандидат от центристов Елена Ласкони, которая вышла во второй тур, - тоже осудила отмену результатов выборов.

Новые даты голосования назначит румынское правительство.