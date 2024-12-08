Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Джорджеску со сторонниками вышел на акцию протеста против отмены итогов выборов

Кэлин Джорджеску назвал "госпереворотом" решение КС об аннулировании итогов первого тура.
Пророссийский кандидат Джорджеску, неожиданно победивший в первом туре выборов президента Румынии, выступил на акции протеста против отмены итогов голосования.

Кандидат в президенты Румынии Кэлин Джорджеску и его сторонники вышли к закрытому избирательному участку в центре Бухареста, чтобы выразить свой протест против отмены итогов первого тура выборов президента. В нём политик, представляющий ультраправые силы, не будучи фаворитом, неожиданно одержал победу.

Но Конституционный суд страны аннулировал результаты голосования.

Ранее румынские спецслужбы заявили о вмешательстве России, которая якобы проводила масштабную кампанию продвижения кандидата Джорджеску в соцсетях, главным образом в TikTok и Telegram. Москва свою причастность отрицает.

Кэлин Джорджеску, кандидат в президенты Румынии

"Отмена результатов выборов - это фактически отмена демократии, нашей с вами свободы!"

В своём вердикте КС сослался на незаконное использование цифровых технологий, включая искусственный интеллект, а также на незадекларированные источники финансирования. Не называя имён, суд заявил, что один из кандидатов пользовался “привилегированным положением" в соцсетях, что сказалось на волеизъявлении избирателей.

Соперница Джорджеску - проевропейский кандидат от центристов Елена Ласкони, которая вышла во второй тур, - тоже осудила отмену результатов выборов.

Новые даты голосования назначит румынское правительство.

