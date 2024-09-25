Протесты на ярмарке недвижимости в Барселоне

Около 100 протестующих, собравшихся в Барселоне, чтобы выразить свой протест против ярмарки недвижимости «The District», вступили в столкновения с полицией.

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Стражи поряка преградили дорогу около 100 манифестантам в Барселоне, пытавшимся приблизиться к территории ярмарки недвижимости.

В результате протестующие встпили в столкновения с полицейскими и прорвались через заслон. Они говорят, что обеспокоены стремительно растущими ценами на жилье: за последние 10 лет арендная плата выросла на 68%, а стоимость квартир и домов на продажу увеличилась на 38%.

Более 100 профсоюзов и организаций так называемого жилищного движения и движения за охрану окружающей среды призывают власти принять меры. В создании напряжённости на местном рынке недвижимости сыграли квратиры для сдачи туристам.

Летом протестующие в Барселоне даже нападали на туристов, обливая их из водяных пистолетов и скандируя "Убирайтесь домой!"

В июне мэр Барселоны объявила, что к 2028 году будет запрещена аренда более 10 000 туристических квартир.