РФ нанесла удары по многоэтажному жилому дому и производителю продуктов в Харькове

By Euronews

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, заявил что "Россия целенаправленно терроризирует Харьков и другие мирные города".

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Российские силы вновь нанесли удары по Харькову. Местные власти сообщают об атаке управляемыми авиационными бомбами по четырем административным районам Харькова.

В результате ударов, в том числе по многоэтажному жилому дому, погибли не менее трех человек, 28 пострадали. Шесть этажей дома разрушены.

Мэр Харькова сообщил, что этот дом уже подвергался обстрелу в начале полномасштабного вторжения РФ, после чего здание было отремонтировано.

Терехов также сообщил, что один из ударов пришелся на гражданское предприятие пищевой промышленности.

Поисково-спасательные работы в городе продолжаются.

На очередной смертельный удар РФ по жилому дому в Харькове отреагировал премьер-министр Денис Шмыгаль, заявив, что "Россия целенаправленно терроризирует Харьков" и призвав партнеров передать больше систем ПВО и ракет и разрешить Украине наносить удары западным оружием по военным целям на территории РФ.

"Призываем наших партнеров предоставить больше систем ПВО, больше ракет. Мы рассчитываем на смелость в принятии решения разрешить нам наносить удары западным оружием по военным целям на территории врага. Это нужно для защиты людей", - заявил Шмыгаль.