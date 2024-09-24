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Германия: аресты по подозрению в контрабанде людей

Немецкие полицейские во время рейда на юго-западе Германии
Немецкие полицейские во время рейда на юго-западе Германии Авторское право Martin Meissner/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
Авторское право Martin Meissner/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.
By Кнарик Хачатрян
Опубликовано
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На юго-западе Германи проведены обыски на 24 объектах, арестованы по меньшей мере 4 человека.

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По данным федеральной полиции, на юго-западе Германии арестованы по меньшей мере 4 человека в ходе серии рейдов, проведенных по подозрению в контрабанде людей.

Рейды проводились во вторник в Мангейме, а также в окрестностях Карлсруэ и Вормса, в общей сложности были проведены обыски в 24 объектах недвижимости.

Полиция расследует деятельность банды из 7 контрабандистов, как мужчин, так и женщин. Предполагается, что они незаконно ввозили мирантов из стран Ближнего Востока и Кавказа в Германию и — по крайней мере, в некоторых случаях — устраивали их на работу (в том числе и на строительных площадках) без вида на жительство. Эти люди получали зарплату ниже установленной законом минимальной.

Для проведения рейдов было задействовано в общей сложности 400 стражей порядка, а также сотрдуников федеральной полиции, прокуратуры и центральной таможни.

По словам полиции, расследование было начато после того, как один из мигрантов был задержан при попытке покинуть Германию через аэропорт Франкфурта-на-Майне.

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