Мигранты как живая контрабанда под обшивкой автомобиля

На прошлой неделе Гражданская гвардия Испании задержала четыре автомобиля с мигрантами, спрятанными под обшивкой в самых неожиданных местах. Водители пытались пересечь границу испанского эксклава Мелилья, на севере Марокко. Двое мигрантов были спрятаны между двигателем и приборной панелью (как видно на фотографиях), ещё один - за обшивкой заднего сиденья, а один - между осями малогабаритного грузовика.

Всего за несколько часов на таможенном посту Бени-Энзар между Марокко и Мелильей были задержаны три автомобиля. Затем в очереди автомобилей был обнаружен грузовик: нелегал тайком прокрался под автомобиль и спрятался у центральной оси. Все четверо мигрантов - выходцы из стран "чёрной" Африки, причём среди них есть 15-летняя девочка и два молодых парня в возрасте 20 и 21 года.

Врачи оказали помощь двум мигрантам, которые пострадали от кислородного голодания: у них была отмечена дезориентация и боль в суставах из-за нахождения в скрюченной позиции в течение длительного периода времени, отмечается в отчёте Гражданской гвардии.

Что касается "пассажира", найденного под грузовиком, похоже, что он воспользовался недосмотром водителя, чтобы прицепиться к осям автомобиля, рискуя при этом быть раздавленным во время движения транспортного средства.

Три водителя задержанных автомобилей были арестованы и предстанут перед судом после завершения судебного разбирательства. У всех машин марокканские номера, все они - разных марок: Mercedes, Renault и Chevrolet. Водителей обвиняют в нарушении прав иностранных граждан. Все трое - мужчины-марокканцы в возрасте от 19 до 31 года, никак не связанные с испанским городом Мелилья.

Гражданская гвардия Испании

В пресс-службе полиции журналистке Euronews сообщили, что в анклаве "сохраняется постоянное давление со стороны мигрантов".

"Людей поместили в автомобильные отсеки, оставив в нечеловеческих условиях, например, возле двигателя, где они могли надышаться токсичными газами. В настоящее время ведется расследование, цель которого - установление связи между причастными к инциденту лицами. Есть улики, которые указывают в этом направлении: мафия осуществляет этот вид деятельности абсолютно безнаказанно. Три водителя этих машин были арестованы, а один отпущен, поскольку мигрант был найден в месте, куда он мог забраться без сторонней помощи. Трое мужчин-мигрантов были доставлены в центр временного содержания, а 15-летний подросток - в центр для несовершеннолетних," - рассказали сотрудники Гражданской гвардии Испании.