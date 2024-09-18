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Португалия: масштабная проверка в тюрьмах после побега заключенных

Заключенные сбежали с помощью внешней лестницы, которая позволила им перелезть через стену и выбраться наружу.
Заключенные сбежали с помощью внешней лестницы, которая позволила им перелезть через стену и выбраться наружу. Авторское право Francisco Seco/AP2011
Авторское право Francisco Seco/AP2011
By Joana Mourão Carvalho
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Эта статья была первоначально опубликована на португальском языке

В португальском Союзе тюремных надзирателей раскритиковали низкий уровень безопасности в пенитенциарных учреждений страны, причиной которого называют нехватку кадров.

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После побега пяти заключенных из тюрьмы строгого режима министр юстиции Португалии объявила о проведении масштабных проверок систем безопасности и управления в 49 пенитенциарных учреждениях страны. В национальном Союзе тюремных надзирателей утверждают, что меры надо было принимать раньше.

"Если бы они прислушались к нам, к предыдущему правительству, мы бы уже решили эту проблему. Мы знаем, что в португальских тюрьмах уровень безопасности очень низкий, повсюду", - заявил Euronews Фредерико Мораиш, глава ассоциации.

Одним из таких провалов в системе безопасности является отказ от охраны на сторожевых вышках из-за нехватки персонала. Они были заменены системой видеонаблюдения. Люди на вышках не только следили за заключенными, но и фиксировали любые подозрительные движения за пределами тюрьмы, отмечают в союзе.

"Периметр должен охраняться людьми, никак иначе. Но на вышках в стране почти ничего не осталось, потому что не хватает надзирателей. Вышки стоят пустыми, а вся охрана теперь внутри тюрем", - напоминает Мораиш.

Помимо нехватки ресурсов, тюремные охранники жалуются на то, что их заставляют выполнять работу, которой они не обучены.

Мы не можем совмещать службу безопасности с реинтеграцией, потому что мы - тюремные охранники, наша работа гарантировать безопасность тюрем, а не реинтегрировать заключенных в общество.
Фредерико Мораиш
глава Союза тюремных надзирателей

"Нет ни охранников, ни транспортных средств, инфраструктура обветшала. Тюремная система в целом устарела. Мы постоянно говорим, что не можем быть единственной страной в Европе, которая сочетает наказание с социальной социальной реинтеграцией. Но мы не можем совмещать службу безопасности с реинтеграцией, потому что мы - тюремные охранники, наша работа гарантировать безопасность тюрем, а не реинтегрировать заключенных в общество", - подчеркивает Мораиш.

К этой проблеме добавляется переполненность тюрем.

По данным на 2023 год, заполненность тюрем в Португалии превышала 90%, что уже само по себе представляет риск. В 24 тюрьмах количество заключенных превышает установленные лимиты. В одной из тюрем в Порту, рассчитанной на 675 человек, в прошлом году содержались 872 заключенных.

В 2023 году девять заключенных совершили побег.

Сбежавшие из тюрьмы в этом году заключенные
Сбежавшие из тюрьмы в этом году заключенныеSindicato Nacional do Corpo da Guarda Prisional

В прошлую субботу из тюрьмы в Вале-душ-Жудеуш сбежали пятеро заключенных.

Обнаружить их до сих пор не удалось.

Побег был зафиксирован системами наблюдения в 9:46 утра, но известно о нем стало лишь через 40 минут, когда остальные заключенные вернулись в свои камеры.

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