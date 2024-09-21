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Финляндия: заключенные обучаются ИИ в рамках программы реабилитации

Тюрьма в Финляндии
Тюрьма в Финляндии Авторское право Euronews
Авторское право Euronews
By Euronews
Опубликовано
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Овладеть новыми знаниями помогают заключенным в финской тюрьме. Вместо обычных шитья и столярных работ их обучают работе с искусственным интеллектом

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Заключенные в Финляндии проходят обучение аннотированию искусственного интеллекта в рамках программы реабилитации.

Цель программы - сократить количество повторных преступлений путем обучения заключенных современным навыкам и дать им путевку в жизнь после освобождения. Вместо традиционных тюремных работ, таких как шитье, уборка и стирка, заключенные трех закрытых тюрем в Финляндии могут участвовать в работе по маркировке ИИ.

Эта инициатива, реализуемая в сотрудничестве со стартапом Metroc, специализирующимся на рыночных данных, направлена на снижение процента рецидивизма путем обучения заключенных современным навыкам.

Metroc готовит учебные материалы, включающие базовый курс по истории строительства и терминологии, а также искусственный интеллект.

Участникам предоставляются специальные ноутбуки, и им задают простые вопросы, связанные с определенной темой.

Пиа Пуолакка, руководитель проекта «Умная тюрьма», Служба тюрем и реалибилитации Финляндии:

"Текущий проект по маркировке ИИ, маркировке данных, начался в 2022 году. Так что он длится уже около двух лет и в настоящее время осуществляется в трех тюрьмах, одна из которых - женская. Также в двух мужских тюрьмах. Все это делается в сотрудничестве с компанией-разработчиком программного обеспечения".

Человеческий вклад, такой, как маркировка данных, помогает в разработке систем искусственного интеллекта.

Использовать ИИ дешевле, чем нанимать носителей финского языка.

При разработке систем ИИ необходим человеческий фактор, особенно когда речь идет о таких языках, как финский, на котором говорят всего пять миллионов человек во всем мире. Таким образом предоставление работы в пенитенциарных учреждениях носителям языка может быть дорогостоящим в такой высокооплачиваемой экономике, как Финляндия. И тогда на помощь приходит ИИ.

Юсси Вирнала, основатель компании Metroc:

"Поскольку наше программное обеспечение пытается интерпретировать текстовые материалы и различные детали строительной продукции, нам необходимо научить языковые модели [ИИ] понимать и финский язык, и строительный контекст, строительные вопросы и темы".

В то же время эксперты подчеркивают, что такие программы ограничены в возможностях и должны быть направлены на реабилитацию.

Туукка Лехтиниеми, научный сотрудник, Университет Хельсинки:

"Хорошо, когда заключенным есть чем заняться, когда у них есть структура в течение дня, чтобы помочь им в этом".

Другие скандинавские страны сейчас проводят консультации по аналогичным проектам.

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Власти Финляндии сообщают, что другие скандинавские и европейские страны также обращаются за консультациями по проектам цифровой реабилитации тюрем.

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