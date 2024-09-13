Итальянский ледник Восточный Досде отступил еще на семь метров

By Euronews

Итальянские гляциологи провели замеры фронта ледника Досде. Результаты не утешают: предположительно, только 20% ледника покрыто снегом, оставшимся с прошлого года.

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В Итальянских Альпах исчезает один из самых известных ледников - Восточный Досде. Он находится в области Ломбардия. Гляциологи, специалисты, занимающиеся изучением природных льдов, уповали на прошедшие в апреле и мае сильные снегопады. Однако их надежды, как показали замеры, не оправдались.

Андреа Тоффалетти, сотрудник Гляциологической службы Ломбардии: "Мы находимся у фронта Восточного Досде - окончания ледникового языка. Мы только что измерили фронт и заметили, что он на 7-8 метров меньше, чем в прошлом году".

По словам гляциолога, ледник ежегодно теряет массу. С 1991 года почти 45% его поверхности исчезло из-за повышения температуры.

Андреа Тоффалетти, сотрудник Гляциологической службы Ломбардии: "Мы сфотографировали ледник, чтобы получить представление об уровне снега в конце лета, и, к сожалению, результат получился тот, что вы видите. Возможно, только 20% ледника покрыто снегом, оставшимся с прошлого года. Поэтому окончательная оценка может быть только негативной".

В северных регионах Италии находится множество заснеженных вершин. Мармолада - единственный массив в Доломитовых Альпах, на северных склонах которого остался большой ледник.

По мнению ряда ученых, даже если глобальные цели в области климата будут достигнуты, к концу века в мире могут быть потеряны до половины ледников.