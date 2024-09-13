NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкасты
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Культура
Рубрики
Программы
Путешествия
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
NewsletterРассылка новостейEventsСобытияподкасты
Loader
Свяжитесь с нами
РЕКЛАМА

Итальянский ледник Восточный Досде отступил еще на семь метров

Италия
Италия Авторское право AP Photo
Авторское право AP Photo
By Euronews
Опубликовано
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
Скопировать линк для интеграции видеоCopy to clipboardCopied

Итальянские гляциологи провели замеры фронта ледника Досде. Результаты не утешают: предположительно, только 20% ледника покрыто снегом, оставшимся с прошлого года.

РЕКЛАМА

В Итальянских Альпах исчезает один из самых известных ледников - Восточный Досде. Он находится в области Ломбардия. Гляциологи, специалисты, занимающиеся изучением природных льдов, уповали на прошедшие в апреле и мае сильные снегопады. Однако их надежды, как показали замеры, не оправдались.

Андреа Тоффалетти, сотрудник Гляциологической службы Ломбардии: "Мы находимся у фронта Восточного Досде - окончания ледникового языка. Мы только что измерили фронт и заметили, что он на 7-8 метров меньше, чем в прошлом году".

По словам гляциолога, ледник ежегодно теряет массу. С 1991 года почти 45% его поверхности исчезло из-за повышения температуры.

Андреа Тоффалетти, сотрудник Гляциологической службы Ломбардии: "Мы сфотографировали ледник, чтобы получить представление об уровне снега в конце лета, и, к сожалению, результат получился тот, что вы видите. Возможно, только 20% ледника покрыто снегом, оставшимся с прошлого года. Поэтому окончательная оценка может быть только негативной".

В северных регионах Италии находится множество заснеженных вершин. Мармолада - единственный массив в Доломитовых Альпах, на северных склонах которого остался большой ледник.

По мнению ряда ученых, даже если глобальные цели в области климата будут достигнуты, к концу века в мире могут быть потеряны до половины ледников.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Украина: эвакуация из Донецкой области

В Мадриде прошли переговоры контактной группы по Газе

Новые атаки ВСУ в Курской области РФ

Глобальное потепление ледник Италия Снег Альпы изменение климата